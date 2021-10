No boletim desta sexta (01/10), Sete Lagoas inicia o mês com baixa em internações e sem registro de óbito nas últimas 24h

Divulgados cronogramas de 3ª dose para imunossuprimidos a partir de 35 anos e idosos de 79 anos

Sete Lagoas inicia o mês de outubro contabilizando um total de 23.411 contaminados por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de 12 casos: quatro mulheres e oito homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 191 pessoas e 7.076 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 48.937. Nenhum óbito por Covid foi registrado nas últimas 24 horas. A cidade segue com 610 óbitos, cinco pacientes hospitalizados com resultado positivo, 49 pessoas em isolamento domiciliar e 22.747 recuperados.

Hospitalizados

Dos 11 internados hoje, oito estão em UTI e três em enfermaria. Na UTI, são cinco de Sete Lagoas, um de Abaeté, um de Caetanópolis e um de Esmeraldas. Entre os internados, cinco testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e outros três aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são cinco internações, sendo duas em UTI particular. No Hospital Municipal estão seis internados, todos em UTI. O Hospital da Unimed e a UPA seguem sem internações. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 22,8%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é hoje de 30%.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de incidência de Covid a cada mil habitantes em Sete Lagoas subiu na última semana em relação à semana anterior: de 0,18 pacientes de 12 a 18 de setembro para 0,23 entre os dias 19 e 25 de setembro. Enquanto o município teve 46 contaminações na 37ª semana epidemiológica do ano, esse número subiu para 57 casos na 38ª semana. Já na análise mensal, os óbitos seguem forte tendência de queda. Enquanto junho registrou 52 óbitos por Covid, julho teve 24, agosto teve 16 e setembro, apenas três óbitos. No geral, a taxa de letalidade da doença no município, desde o início da pandemia, é de 2,59 a cada 100 contaminados.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 1ª dose em meninos de 17 anos. A Prefeitura continua, neste sábado, 2 de outubro, e na segunda, 4, o cronograma de reforço com 3ª dose da vacina contra a Covid-19. No sábado recebem o reforço os imunosuprimidos graves a partir de 35 anos de idade que receberam a última dose há mais de 28 dias (confira lista), de 08h30 às 12h, no Unifemm – Rua Pedra Grande, bairro Santo Antônio (a pé) e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) – rua Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva, ao lado do SAMU (a pé). Documentos: documento com foto, laudo médico comprovando a comorbidade, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Já na segunda é a vez dos idosos a partir de 79 anos que já tenham completado o prazo de 6 meses da última dose receberem a 3ª aplicação, na Casa da Cultura (Av. Getúlio Vargas, 91, Centro), de 09h às 16h. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF.

Imunodeprimidos graves são pessoas com:

– Imunodeficiência primária grave;

– Quimioterapia para câncer;

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) e uso de drogas imunossupressoras;

– HIV/Aids;

– Uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20mg/dia de Prednisona, ou equivalente, por período maior ou igual a 14 dias;

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune;

– Doenças autoinflamatórias e intestinais inflamatórias;

– Pacientes em hemodiálise;

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Já na próxima terça-feira, 5 de outubro, recebem a 2ª dose da Coronavac as pessoas que tomaram a 1ª dose até o dia 10 de setembro, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Coronavac, cartão SUS ou CPF.

Cadastro da 1ª dose

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com o cadastro para pessoas a partir de 18 anos que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Para que a Secretaria Municipal de Saúde possa solicitar o quantitativo de doses suficientes junto ao Ministério da Saúde, é preciso que a população que ainda não tomou nenhuma das doses faça o cadastro, informando dados pessoais como nome, CPF, data de nascimento e endereço corretos POR MEIO DO LINK (https://forms.gle/ S93ttEhbu96nxQc87). O cadastro deve ser feito até o dia 5 de outubro, próxima terça-feira. Em breve um novo cronograma para esse público será anunciado.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 166.616 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 91.410 pessoas, a 3ª dose em 1.343 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus