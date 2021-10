Hospital Municipal abre processo seletivo para residência em duas especialidades médicas

Podem participar do processo candidatos que tenham concluído o curso de Medicina até agosto de 2021 ou que vão concluir até 28 de fevereiro de 2022.

A Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas abriu o processo seletivo da residência médica do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D’Amato. A seleção é regulamentada por edital e prevê o preenchimento de seis vagas nas especialidades de Medicina de Família e Comunidade e Cirurgia Geral. As inscrições serão abertas no próximo dia 5 e encerradas no dia 20 de outubro pelo site www.aremg.org.br.

Podem participar do processo candidatos que tenham concluído o curso de Medicina até agosto de 2021 ou que vão concluir até 28 de fevereiro de 2022. O edital publicado NO LINK apresenta detalhes como documentação necessária e valor da inscrição, etapas da seleção (prova e avaliação curricular) e informações complementares.

A prova escrita será no dia 5 de dezembro e, no mesmo dia, será publicado o gabarito. A previsão de divulgação do resultado é para o dia 22 de dezembro. A avaliação curricular está prevista para o dia 19 de janeiro e a nota final deverá ser divulgada no dia 25. O resultado final será no dia 27 do mesmo mês. A residência médica no Hospital Municipal será iniciada no dia 1º de março de 2022.

O programa de residência médica é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC. Informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3776-2897, (31) 3776-5423 ou pelos e-mails jkilesse2@hotmail.com e janicekilesse.saude@setelagoas.mg.gov.br.

