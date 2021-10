PM apreende grande quantidade de drogas em Fazenda Velha

Nesta quinta-feira, 30, por volta das 20h20min, após a Polícia Militar ser acionada para verificar situação de um aparelho celular (subtraído em crime de roubo na mesma data) que estaria sendo rastreado pela vítima em endereço no Bairro Fazenda Velha, durante as diligências policiais para recuperar o aparelho roubado, os militares não obtiveram êxito na localização do aparelho, mas depararam com grande quantidade de drogas no endereço citado .

O suspeito do crime de tráfico de drogas, P.H.A.S.S, 27 anos , foi preso e todo material apreendido encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis ao fato.

Com Agência Local de Comunicação-25BPM