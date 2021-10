Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (01/10)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

VENDEDOR EXTERNO

Vendas de produtos de limpeza

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

PORTEIRO (VAGA EXCLUSIVA PCD)

Serviços de portaria

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Realização de manutenção de máquinas pesadas, como pá carregadeira, caminhão 1620 e carretas em geral.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Conhecimento básico em manutenção predial em todos os seus tópicos como hidráulica, pintura, elétrica, acabamento e demandas predial.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

FARMACÊUTICO

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Superior Completo em Farmácia

CONFERENTE

Recebimento de produtos, coleta de amostra para análise, preenchimento de documentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: AB

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BI

Formatação de dados VBA, conexões com outras ferramentas do pacote office, tabela dinâmica, funções, formulas, (PROCV, PROCH, SOMASE, SOMASES, CONT.SE,SE,E, O, SUBTOTAL, SEERRO, SOMA, MEDIA, DESLOC, CORRESP,CONCATENAR,ETC). Diferencial: conhecimento em VBA, POWER B.I, LINGUAGEM DAX E M, FLUXOGRAMAS E INFORMAÇÕES DOCUMENTADAS (PROCEDIMENTOS).

Experiência: 06 meses na função – Ensino Superior Completo ou em andamento.

AUXILIAR DE MONTAGEM

Responsável em auxiliar na montagem do veículo, limpeza, tratamento dos cortes das latas e veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

VENDEDOR VAREJO

Experiência na área de comércio de pneus.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

PEDREIRO

Construção civil

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

PINTOR

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizar atividades relacionadas a área de RH, fiscal e almoxarifado.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo, desejável superior, disponibilidade de viagens.

TÉCNICO DE SEGURANÇÃ DO TRABALHO

Elaborar e orienta atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários. Inspeciona equipamentos e condições de trabalho, investiga e analisa causas de acidentes para eliminar riscos. Responsável por executar suas atividades cumprindo as normas de segurança e meio ambiente. Executar tarefas correlatas a função. Experiência recente na função

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Segurança do Trabalho – CNH: B – Disponibilidade de viagens.

PLANEJADOR

Experiência: 06 meses na carteira – CNH:B

JARDINEIRO

Experiência em jardinagem.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

LÍDER DE LIMPEZA

Visitar postos de trabalho, supervisionar encarregados e seus subordinados (porteiros, zeladores, auxiliares de limpeza); dentre outras funções. Disponibilidade para realizar viagens quando necessário.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

ENLONADOR

Atuar no enlonamento de caminhões, retirando e colocando tampa e lona, e na limpeza da área de trabalho

Desejável residir próximo perimetral sentido BR-040

FISCAL DE LINHA RODOVIÁRIA

Fiscalizar os veículos da empresa, nos trechos selecionados observando irregularidades. Conferir passagens eletrônicas e passagens emitidas pelos auxiliares e/ou motoristas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Disponibilidade de viagens.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Realizar descarga de minério e serviços gerais de pátio. Serviço braçal.

Experiência: 06 meses na função – Fundamental completo

ELETRICISTA

Executar intervenções eletromecânicas, executar serviços elétricos, instalações, manutenções preventivas e corretivas, comandos elétricos, sistemas de automação predial, painel de controle e painéis elétricos.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

ESTOQUISTA

Responsável por guardar a mercadoria e preservar o estoque limpo e organizado facilitando a distribuição de produtos. Fiscaliza a entrada e saída de materiais do estoque. Realização de contagem diária de produtos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

MOTORISTA

Transporte interno de ferro gusa e afins.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: D

SERVENTE PEDREIRO

Auxiliar pedreiro, preparar e limpar áreas de trabalho. Fazer pequenas manutenções em estruturas de alvenaria e concretos.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental incompleto

MONTADOR INDUSTRIAL

Experiência em montagem de correias, estrutura e montagens de peneira.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

SERVENTE DE OBRAS

Construção civil.

Experiência: 06 meses na função

MONTADOR

Experiência: 06 meses na carteira

SOLDADOR

Experiência: 06 meses na carteira

SERRALHEIRO

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE MONTAGEM

Experiência: 06 meses na carteira

VENDEDOR INTERNO

Realizar venda dos produtos da empresa focando em mix e volume, através de ligações telefônicas. Realizar contato diário com clientes através de telefone ou e-mail, a fim de identificar suas necessidades otimizando a oportunidade de oferecer os produtos da empresa. Desejável superior em Administração de Empresa.

Experiência: 06 meses na carteira

DESENHISTA PROJETISTA

Executar e/ou participar do desenvolvimento de desenhos técnicos de alta complexibilidade para novas plantas e equipamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Tec. em Mecânica concluído

TORNEIRO MECÂNICO

Executar atividades de usinagem (preparação, regulagem e operação) de fabricação e recondicionamento de peças e equipamentos do torno mecânico.

Experiência: 06 meses na carteira

ANALISTA DE CUSTOS JUNIOR

Atuar diretamente na análise dos processos de movimentação de produtos acabados e matérias-primas entre as empresas. Conhecimento em contabilidade gerencial.

Experiência: 06 meses na carteira

ANALISTA DE PROCESSOS E PROJETOS

Atuar em projetos e operação realizando mapeamento de processos (fluxograma), diagnóstico, estruturação e descrição detalhada do processo.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo ou em andamento: Administração, Sistema de Informação ou Engenharia.

PINTOR ESPECIALIZADO

Pintar MDF com a Laca.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

AUXILIAR DE FUNDIDOR

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

AGENTE DE INSPEÇÃO

Realizar inspeções em veículos modificados, transformados, fabricados artesanalmente, recuperando de sinistro e que transportam produtos perigosos, atendendo as demandas de inspeção nos contratos externos e dentro da unidade.

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Mecânica ou Mecatrônica – CNH: B

AÇOUGUEIRO

Experiência comprovada na função de açougueiro. Conhecimento em cortes tradicionais e especiais de carnes, limpeza de carnes, atendimento ao balcão.

Experiência 06 meses na função – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE AÇOUGUE

Cuidar da arrumação e preparação dos balcões, equipamentos, sala de preparação, embalar e precificar produtos para exposição, prestar atendimento ao cliente no balcão, efetuar o recebimento e armazenamento de mercadoria.

Experiência 06 meses na função – Ensino Médio Completo

NUTRICIONISTA

Experiência comprovada na função como nutricionista de UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) Ter atuado em cozinha industrial com grande volume de refeições diárias. CRN Ativo. Gestão de equipes, elaboração de cardápios, compras, gestão de estoque. Atendimento a vigilância sanitária. SER

Ensino Superior Completo em Nutrição

COZINHEIRO

Experiência comprovada na função em cozinha industrial, com o preparo de volume de refeições. Experiência em forno, fogão, pratos variados.

Experiência 06 meses na função – Ensino Médio Completo

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE CELULARES

Experiência na área.

Experiência: 06 meses na carteira

CONSULTOR DE VENDAS (VAGA EXCLUSIVA PCD)

Atendimento a clientes e venda de serviços; noções e técnicas de atendimento ao público, prospecção e retenção de clientes.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

OPERADOR DE CAIXA

Desejável experiência com atendimento ao público, caixa, vendedora, atendente.

Experiência 06 meses na função – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Experiência comprovada na função operando empilhadeira em depósito e loja. Desejável experiência com empilhadeira elétrica.

Experiência 06 meses na função – Ensino Médio Completo

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas, assegurando que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras. Podendo atuar nas áreas: Hortifrúti, Laticínios, Frios/ Embutidos/ Congelados/ Seca Doce/ Seca Salgada/ Bebidas/ Bazar/Depósito.

Experiência 06 meses na função – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Carregamento, transporte, distribuição e o recebimento de produtos, prestar atendimento aos motoristas, cadastro de dados, verificar e emitir documentos.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE TRANSPORTES

Carregar e descarregar veículos, movimentando a carga no terminal da empresa.

Experiência 06 meses na função – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO

Limpeza e lavagem de veículos e máquinas pesadas.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Manutenções preventivas e corretivas em caminhões toco, truck, pá carregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras e munck.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

AUXILIAR DE DESCARGA CARVÃO

Descarga de carvão.

Experiência: 06 meses na função – Fundamental completo

AJUDANTE DE ENTREGA

Carregamento dos produtos e descarga dos vasilhames.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ANALISTA FISCAL

Experiência na área fiscal, em escritório de contabilidade, no Simples Nacional e no Lucro Presumido, registro no CRC, conhecimento sistema ALTERDATA.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo contabilidade ou áreas afins

AUXILIAR DE COMPRAS

Conduzir orçamentos, ciclo de compras, receber e analisar as solicitações de compras, coleta de preços, analise de propostas e armazenar compras.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

SONDADOR

Operador de equipamento de sondagem SPT.

Experiência: 06 meses na carteira CNH: B

PEDREIRO

Construção civil.

Experiência comprovada na carteira

LÍDER DE PRODUÇÃO

Acompanhar, controlar e avaliar as atividades que envolvem o processo produtivo, visando o cumprimento de procedimentos internos, normas de segurança vigentes e objetivos.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo: Engenharia de Produção, Metalurgia ou Química.

ESTÁGIO DE CONTROLADORIA

Auxilio nas conciliações, auxilio nas conciliações e apurações fiscais, auxilio na geração de relatório gerencias, auxilio nos registros fiscais e contábeis, auxilio no controle e conciliação de ativos no atendimento e geração de obrigações mensais e anuais, auxilio a demandas de fiscalização, licenças e outros cadastros. Superior em andamento

SERVENTE

Executar atividades na construção civil.

Experiência: 06 meses na função

AUXILIAR DE MECÂNICOS DE MOTOS

Colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, Revisão geral em motos, montagem e regulagem de motores, entre outras tarefas designadas da função. Imprescindível possuir CNH: A

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

AGENTE COMERCIAL

Atuar de forma direta na comercialização de produtos e serviços de uma empresa de forma interna e externa.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: AB

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO

Auxiliar nas atividades do setor de manutenção industrial, com manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Cursando técnico de mecânica a partir do 3º período.

MECÂNICO A DIESEL

Realizar atividades operacionais de descarga de carvão, dentro das especificações técnicas, normas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Experiência 6 meses na função

EMPREGADA DOMÉSTICA

Cozinhar, lavar, passar e limpar.

Experiência: 06 meses na carteira – segunda a segunda (revezamento)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Serviços domésticos em geral e cozinhar em sitio na Fazenda Velha.

Experiência: 06 meses na carteira – Horário de serviço de quarta a domingo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Opera empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque. Mantém as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicita manutenção e abastecimento, quando necessário.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

FISCAL DE ALTO FORNO

Supervisionar a equipe de trabalho; controlar processos de produção siderúrgica e administrar metas e resultados de produção siderúrgica; elaborar documentação técnica e operacional; controlar o cumprimento de normas e procedimentos técnicos de segurança do trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira em alto forno a carvão – Local de trabalho: Itabira empresa oferece alojamento – Fundamental completo.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Manutenção elétrica em veículos.

Experiência na função – CNH A ou B

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Executar serviços de manutenção hidráulica (filtros de tirar calcário da água)

Experiência/noção com hidráulica em geral – Fundamental completo – CNH: AB (Imprescindível: A)

MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Manutenção em tratores agrícolas

Experiência na função – CNH: B

SERRALHEIRO

Experiência em fazer com portas, portão, janelas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

VENDEDOR EXTERNO

Venda de serviços de proteção veicular

Experiência: 06 meses na carteira com vendas no geral – CNH: A ou B – Ensino Médio

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Experiência: 03 meses na carteira – revezamento de turno

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Produção de chicotes elétricos, serviços de usinagem. Necessário ter experiencia com elétrica de autos ou geral. Desejável Tec. em Elétrica ou Eletrotécnica.

Experiência: 06 meses com elétrica (geral ou de autos) – Ensino Médio Completo

LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Necessário experiência com caminhão

Experiência: 06 meses na função

PITNOR AUTOMOTIVO

Necessário experiência com caminhão

Experiência: 06 meses na função

MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA

Executar manutenção corretiva e preventiva, executar substituição, montagem e desmontagem de motores.

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque. Disponibilidade de horário

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH:B

MOTORISTA CARRETEIRO

Experiência em transporte rodoviário de cargas

Experiência na função – CNH: E – Ensino Médio (Desejável)

