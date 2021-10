Um idoso conhecido, morador do bairro Morro do Claro, foi encontrado morto no início da noite desta quinta-feira (30), em sua residência, localizada próximo a Av. Délcio Teixeira Avelar.

O homem, muito querido na região, não aparecia na vizinha desde a terça-feira (27), quando o crime teria acontecido. O seu corpo foi encontrado já em início de decomposição.

A esposa da vítima estaria viajando.

Matéria em atualização