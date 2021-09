Unidade do CRAS em Sete Lagoas realiza diversas ações para a comunidade

O CRAS I Unidade JK, realiza mais uma ação sobre a conscientização do setembro amarelo dedicado a prevenção ao suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento.

Diante disso, nesta quinta-feira (30), acontece na praça do Manoa evento com acolhimento a população, bate papo com intuito de prevenção, dinâmica e distribuição de brindes. Haverá também barbeiros para realizar cortes de cabelo gratuito. E assim encerrar a campanha do mês Setembro Amarelo tendo em mente a conscientização, prevenção e sensibilização do acontecimento do suicídio.

A ação desta quinta acontece no horário de 13:00 às 15h na pracinha do bairro Manoa, em frente ao Supermercado Santa Helena.

Nesta sexta-feira, 1º de outubro o CRAS I Unidade JK, realizará mais um evento e desta vez em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, com retiro na serra de Santa Helena, no horário de 08h30 às 11h30. Confira a programação:

Palestra com Dr.Luis Felipe da Conceição Souza Azevedo que é médico Generalista sobre envelhecimento, alimentação saudáveis, saúde mental, danças e dinâmicas.

No encerramento haverá piquenique, para encerramento com os idosos.