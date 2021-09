Santa Helena Valley, ecossistema de startups de Sete Lagoas, vive sua terceira onda de inovação

Como um pequeno grupo de pessoas é capaz de mudar uma cidade? Segundo a antropóloga americana Margaret Mead, nunca se deve duvidar que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. “De fato, foi sempre assim que o mundo mudou”, afirmava. Pois o Santa Helena Valley (SHV) – ecossistema de startups e empreendedorismo de Sete Lagoas – vive sua terceira onda de inovação. De agosto a dezembro, representantes do grupo participam do treinamento “Liderança Criativa e Clareamento de Propósito”, realizado pela Clear Purpose, em parceria com o Sebrae e a ACI Sete Lagoas, com 28 lideranças da cidade.

De acordo com a publicitária Aline Nery, organizadora do Conexas – atualmente o evento mais disruptivo e inovador da região, ao buscar exemplos de sucesso, encontrou uma aceleradora de startups em Santa Rita do Sapucaí – o maior parque tecnológico de Minas Gerais e um dos maiores ecossistemas inovadores do Brasil. “Aí nos conectamos à Clear Purpose, liderada pelos jovens Joana Mao e Marcos David, com uma metodologia exclusiva para ajudar a recriar esse desejado ecossistema em Sete Lagoas. Era a oportunidade que todos queriam. Depois, buscamos parceiros e patrocinadores como Sebrae, Unimed Sete Lagoas e Sicoob Credisete, que acreditaram na proposta e se uniram ao grupo para viabilizarem o treinamento”, conta Aline.

Segundo os facilitadores da Clear Purpose, neste primeiro momento foram indicados dezenas de líderes locais e selecionados apenas 28 agentes de mudança e lideranças dos mais diversos setores e qualificações, capazes de gerar impacto por meio de um propósito claro. Assim, o treinamento, com duração de quatro meses, terá desdobramentos com ações sendo planejadas para dar continuidade à formação de novos líderes e manutenção das conquistas. “Eventos como Hackathons, Rodada de Negócios, Startups Weekends e missões de intercâmbio também estão previstas”, completa Roni Magnos, uma das lideranças do SHV.

Sobre o SHV

O Santa Helena Valley surgiu em 2015 com uma associação informal de amigos que buscavam montar negócios inovadores ao estilo do que acontecia no país e no mundo, como São Pedro Valley em BH, Zebu Valley em Uberaba, Rapadura Valley em Fortaleza e Vale do Silício, nos Estados Unidos.

A ideia de criar empresas disruptivas como Uber, Airbnb, Max Milhas, Sympla, entre outras, era bastante promissora. Muitas dessas pessoas de fato criaram negócios locais, mas com pensamento global, como por exemplo a Farmácia do Bem, a WorkaLove, a Partiu Doar Sangue, a Marcelo Marani Cursos, além de eventos inovadores como o próprio Conexas, Seminário de Marketing Digital, Startup Weekend, Hackathon, Virada Empreendedora, Fail Night, Bar Of Science, entre outros. “Com estas e outras experiências, descobrimos que apenas ‘uma boa ideia’ não era suficiente para se gerar riqueza. Era preciso mais colaboração, capacidade de realizar, timing, conexões, propósito. Esta descoberta foi a segunda onda da inovação vivida pelo SHV, digamos assim, focada em networking e trocas de conhecimento, mas sem direcionamento”, lembra Aline Nery.

Agora, com novas lideranças conduzindo o SHV e novas parcerias, Rony Magnos acredita que será possível ajudar a construir um ecossistema de inovação mais robusto, transformando conhecimento e networking em ações que contribuam para o desenvolvimento regional. “É um desafio ousado, mas que já começou”, completa. Interessados, visitem o site www.santahelenavalley.com.br ou acessem as redes sociais @santahelenavalley. Contatos via Whatsapp: (31) 99486-8088.