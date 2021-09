Prefeitura de Sete Lagoas antecipa pagamento dos servidores municipais

A garantia do dinheiro em conta foi anunciada pelo prefeito Duílio de Castro no fim da tarde desta quarta-feira, 29, quando ele também comunicou o depósito da segunda parcela da gratificação de desempenho dos servidores efetivos.

A Prefeitura de Sete Lagoas pagou nesta quinta-feira, 30, a folha salarial dos servidores municipais da administração direta e indireta e inativos referente ao mês de setembro. A garantia do dinheiro em conta foi anunciada pelo prefeito Duílio de Castro no fim da tarde desta quarta-feira, 29, quando ele também comunicou o depósito da segunda parcela da gratificação de desempenho dos servidores efetivos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Prefeitura adotou a antecipação de folha como uma alternativa para fomentar a economia de Sete Lagoas e da região. Agora, Duílio de Castro fez o comunicado para derrubar boatos publicados em redes sociais com informações falsas (fake news) de que o pagamento de setembro atrasaria. “Antecipamos o pagamento dos servidores por 19 meses consecutivos. Assumimos esse compromisso de pagar todo último dia útil do mês e estamos cumprindo porque nossa gestão é responsável e mantém as contas equilibradas”, comentou o prefeito.

Além do salário antecipado, os servidores efetivos também recebem a segunda parcela da gratificação de desempenho, uma conquista pela produtividade e eficiência durante suas funções. “Esse é o resultado de um esforço muito grande. Agradeço a toda a equipe econômica da administração e a todos os servidores municipais. O sucesso da administração está diretamente relacionado ao empenho de todos vocês”, agradeceu Duílio de Castro.

por Ascom Prefeitura