Quem paga o pato?

Pagar o pato é uma expressão popular, utilizada no sentido de “levar a culpa por algo” ou arcar com as consequências de determinada situação provocada por outra pessoa.

Você que acompanhou a matéria da semana passada lembra-se que no título da Conversa Afiada eu perguntava: “Sua ficha tá limpa?”.

Pergunta essa, dirigida para candidatos (as).

Fui claro ao dizer que políticos sem dignidade para ser o representante do povo não podem e nem devem ser reeleitos, seja em eleições Municipais, Estaduais e Federais.

É como diz um sábio ditado: “Se você não tem competência, não se estabeleça”.

Tenho leitores (as) participativos (as) e que colaboram com citações sábias que enriquece muito a Conversa Afiada através das Redes Sociais (Facebook, Instagram, Whatsapp e E-mail).

Respondo a todos nominalmente e agradeço-lhes muito pela participação.

Como também tenho leitores (as) que o faz anonimamente e merecedores de todo meu respeito, e os respondo carinhosamente.

“Você” que me enviou afirmação “duvido que o povo possa mudar a situação do Brasil” é porque se não mudar é justamente por existir eleitor (a) que ainda não tenha o conhecimento da sua grandeza diante das urnas no dia de uma eleição.

São eleitores que ainda acha que temos que continuar na “mesmice” das cabeças que não age em benefício do povo e sim em benefício próprio.

Óbvio que por questão de ética eu jamais citarei nome de quem me enviou “contestação” através do Privado, porém posso afirmar que temos que mudar o estigma de que só os grandes tem vez na política, ou seja, somente aqueles que pagam caro com Marketing e Propaganda estarão novamente com o poder nas mãos.

E sabe por quê?

Porque somos nós (o povo) que pagará o pato das consequências provocadas pelos “homens de gravata”.

E quando afirmo “homens de gravata”, envolve de Vereador (a) até Presidência da República.

Portanto, para aqueles (as) eleitores que “duvida” da capacidade do seu próprio voto, repense, pois, “você paga o pato”.

