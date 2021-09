Orquestra Ouro Preto e João Bosco fecham Turnê Gerdau 120 anos com live em Ouro Preto

Concertos passam por seis cidades de Minas com sucesso de público e ingressos esgotados

No próximo domingo, 3 de outubro, às 20h30, a Orquestra Ouro Preto e João Bosco concluem uma série de seis apresentações por cidades de Minas em comemoração dos 120 anos da Gerdau, empresa que patrocina o encontro das duas referências musicais mineiras. Além da plateia presencial, reduzida em observância aos protocolos de segurança sanitária, o concerto também será transmitido gratuitamente pelo canais no Youtube da Orquestra Ouro Preto (www.youtube.com.br/ orquestraouropreto) e Gerdau (https://www.youtube.com/c/ Gerdau-Brasil ).

O encerramento da turnê acontece na cidade de Ouro Preto (MG), município presente na memória afetiva e no coração tanto da orquestra como do artista. João Bosco, natural de Ponte Nova (MG), viveu na cidade histórica quando estudou engenharia na Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, antes de ganhar o mundo com pérolas da música brasileira, sua voz inconfundível e seu violão mágico. A orquestra foi fundada em Ouro Preto há 21 anos.

Estão no repertório grandes sucessos, como “O bêbado e o equilibrista”, “Mestre-sala dos mares” e “Corsário”, que celebram a obra do artista e sua importante contribuição para a música popular brasileira. A apresentação deste domingo contará com releituras orquestradas, sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo e arranjos feitos por Nelson Ayres. O cenário do show é assinado pelo artista plástico ouro-pretano Jorge dos Anjos.

PARCERIA INÉDITA

Esse é o primeiro encontro da Orquestra Ouro Preto com João Bosco. A série de concertos teve início na segunda, 27/09, em Divinópolis, passando por Belo Horizonte (28/09), Três Marias (29/09), Ouro Branco (1º/10), Barão de Cocais (2/10) e, finalmente, em Ouro Preto (3/10). Todas as apresentações estão com ingressos esgotados. O resultado dessa parceria será eternizado em CD e DVD, gravado na terça, 28/09, no Sesc Palladium em Belo Horizonte. Com exceção do concerto na capital mineira, todas as demais apresentações são gratuitas.

Um dos maiores nomes da MPB, Bosco carrega uma linguagem musical única em sua vasta produção artística. “Será um grande desafio para a Orquestra, pois além de um exímio compositor e mestre na arte de musicar palavras, João Bosco é a orquestra de um homem só. Como violonista, faz flutuar melodias com espantosa destreza, produzindo agudos e graves em notas que se multiplicam, numa rítmica muito particular. Em outras palavras, a arte de João Bosco é perfeita. E isso exige que qualquer interferência na música dele seja extremamente cuidadosa, sem nada a mais ou a menos. Foi por essa razão que convidamos Nelson Ayres para criar os arranjos desse repertório. Tinha de ser alguém que entendesse perfeitamente com quem nós vamos tocar”, relata o maestro Rodrigo Toffolo.

Patrocinada pela Gerdau, a turnê percorre as cidades onde a empresa atua e comemora os 120 anos de fundação da maior empresa brasileira produtora de aço. “Neste ano especial para a nossa companhia, estamos muito entusiasmados por proporcionar à sociedade mineira a oportunidade de apreciar música de altíssima qualidade por meio dessa parceria inédita repleta de mineiridade, da Orquestra Ouro Preto e o cantor e compositor mineiro João Bosco, que, juntos, com certeza irão emocionar muito as pessoas”, celebra Wendel Gomes, diretor executivo da Gerdau. “Há mais de três décadas no estado, podemos afirmar que a Gerdau é mineira de coração”, completa Gomes.

SERVIÇO

Orquestra Ouro Preto e João Bosco – LIVE

Dia 3 de outubro, domingo, às 20h30

Classificação: Livre para todas as idades.