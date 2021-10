Dia do Idoso: profissionais dão dicas de como adaptar a casa para a melhor idade

No quesito circulação, a dupla Priscila Tressino e Bernardo Tressino, da PB Arquitetura, relembra a importância dos corredores largos, com no mínimo 1,20 m. “Geralmente idosos têm cuidadores e passagens generosas ajudam no acompanhamento. As portas podem ter entre 0,90 m e 1,00 m, para que seja possível passar uma cadeira de rodas, caso necessário”, explicam. Vale também deixar as circulações o mais livres possíveis. “Tire os tapetes do caminho ou qualquer outro obstáculo. Geralmente, com o avanço da idade, a visão periférica tende a se perder, por isso é muito importante tirar qualquer obstáculo que possa ocasionar uma queda”, afirmam Priscila Tressino e Bernardo Tressino.

Apesar das adaptações, a arquiteta Karina Korn relembra a importância de pensar, também, no aconchego. “A casa de uma pessoa idosa precisa ser um lar prazeroso, afinal, são inúmeras lembranças e memórias afetivas. É importante considerar, no briefing, as coisas que o morador gosta e viveu, seu estilo de vida. Deixar aparente quadros, livros objetos que trazem à tona as melhores memórias”, opina a profissional, que relembra que tudo deve ser pensado de acordo com o perfil do morador.