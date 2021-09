Colégio Promove Sete Lagoas oferece bolsas de até 80% de desconto para 2022

Levando educação de excelência do Ensino Fundamental II ao Médio

Com o propósito de construir, todos os dias, uma nova escola para o nosso aluno, o Colégio Promove tem como pilares o saber, o empreendedorismo, a cultura tecnológica e os valores humanos. Em seu quarto ano de funcionamento em Sete Lagoas, somos uma escola jovem, que acredita que o trabalho em conjunto, escola, família e comunidade, é fundamental para uma educação cheia de valores, qualidade, desenvolvimento de competências e mais humana.

Com uma equipe diferenciada de professores dinâmicos, uma estrutura de faculdade com vários laboratórios presenciais e virtuais, além de aulas e visitas técnicas, nosso estudante aprende a construir um futuro brilhante, de sucesso e realizações.

E o futuro já começa em 2022! Estão abertas as inscrições para o Bolsão Promove, processo seletivo que irá distribuir bolsas de estudo de até 80% de desconto para o próximo ano letivo. As bolsas são válidas para todas as séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, de acordo com tabela descritiva no edital.

Bolsão 2022

Para se inscrever na seleção, o candidato ou responsável legal, deverá acessar o site da instituição www.promovesetelagoas.com.br/ colegio, no período de 23 de setembro a 21 de outubro, clicar no banner do Bolsão, preencher um formulário on-line e aguardar mensagem de confirmação. Não há pagamento de taxa de inscrição, apenas a doação de 1 litro de leite, no dia da prova, para ser encaminhado a instituições da cidade.

A prova escrita será realizada no dia 23 de outubro de 2021, das 14h às 17h, no Colégio Promove (Rua Dr. Pena, 163, Centro). A prova será sem consulta e contará com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Redação, relacionadas ao ano/série para qual foi feita a inscrição, de acordo com o conteúdo programático descrito no edital. Os resultados serão divulgados no dia 27 de outubro, após às 12h, no site www.promovesetelagoas.com.br/ colegio.

Flávia Ferreira, Diretora do colégio, avalia essa seleção como uma forma de oportunizar educação de qualidade aos estudantes de Sete Lagoas, pagando valores acessíveis, principalmente nesse momento econômico que estamos vivenciando. “Através do bolsão, por meio de uma avaliação, as famílias ganham a oportunidade de receber descontos nas mensalidades dos estudantes, durante todo o ano letivo. Ou seja, é a chance de estudar em uma ótima escola, ter uma bolsa de estudos de até 80% ou grande desconto na mensalidade”, ressalta.

Serviço:

Bolsão Promove 2022 – Bolsa de estudo de até 80%

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Inscrições: www.promovesetelagoas.com.br/ colegio

Informações: 31 3774-4183 | 31 98973-2614