No boletim desta quarta (29) Sete Lagoas continua com taxa de ocupação de leitos de UTI baixa e segue sem óbitos

Sete Lagoas chega no penúltimo dia do mês de setembro contabilizando 23.385 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de oito casos nas últimas 24 horas: sete mulheres e um homem. Hoje são 212 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 7.012 que já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 48.851. A cidade segue sem óbitos por Covid desde o dia 17 de setembro. São até o momento 608 óbitos, três pacientes hospitalizados com resultado positivo, 48 pessoas em isolamento domiciliar e 22.726 curados.

Hospitalizados

Dos 15 internados hoje, nove estão em UTI e seis em enfermaria. Entre os internados em UTI, quatro são de Sete Lagoas, dois de Abaeté, e os demais de Caetanópolis, Paraopeba e Esmeraldas. Sete internados testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e outros quatro aguardam resultado de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças há hoje sete internados, um deles em UTI particular. No Hospital Municipal estão oito internados, todos em UTI. O Hospital da Unimed e a UPA seguem sem internações. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação hoje está em 25,7%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 40%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 2ª dose da Pfizer em quem tomou a 1ª dose até 8 de julho e a 3ª dose em idosos a partir de 80 anos de idade e em imunodeprimidos graves a partir de 50 anos de idade que receberam a última dose há mais de 28 dias. A Prefeitura de Sete Lagoas inicia nesta quinta-feira o cronograma de mais um público a se vacinar com a 1ª dose contra a Covid-19, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nesta quinta, dia 30, recebem a 1ª dose as meninas de 17 anos e, na sexta, dia 1º, os meninos de 17 anos, ambos de 9h às 16h, e nos mesmos locais: Sesc – entrada pela R. Professor Abeylard (a pé) e Faculdade Atenas – Av. Perimetral, ao lado da Bombril (drive thru). Documentos: identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa ou responsável legal, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF.

A Prefeitura também divulgou o cronograma de 2ª dose da Astrazeneca para pessoas que tomaram a 1ª dose até o dia 4 de julho, nesta quinta, dia 30, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF.

Cadastro da 1ª dose

A Prefeitura de Sete Lagoas abriu, nesta terça-feira, 28, o cadastro para pessoas a partir de 18 anos que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Para que a Secretaria Municipal de Saúde possa solicitar o quantitativo de doses suficientes junto ao Ministério da Saúde, é preciso que a população que ainda não tomou nenhuma das doses faça o cadastro, informando dados pessoais como nome, CPF, data de nascimento e endereço corretos POR MEIO DO LINK https://forms.gle/ S93ttEhbu96nxQc87

O cadastro deve ser feito até o dia 5 de outubro, próxima terça-feira. Em breve um novo cronograma para esse público será anunciado. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 165.451 pessoas (68,4% da população). A 2ª dose foi aplicada em 90.713 pessoas, a 3ª dose em 891 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose, 3ª dose e dose única, 40,3% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus