Venda de ingressos para Cruzeiro x Brasil de Pelotas, pela Série B, começa nesta quarta

Começa nesta quarta-feira (29), para Sócios 5 Estrelas, e a partir de quinta (30), para não-sócios, a venda de ingressos para o jogo de domingo (3), às 11h, entre Cruzeiro e Brasil de Pelotas, no Independência, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes custam de R$ 30 a R$ 120.

Confira abaixo todas as informações

Preços

SÓCIOS DIAMANTE

Check-in e vendas via Concierge: 29/09, quarta-feira, a partir de 8h

Podem comprar 1 (um) ingresso, além do check-in e outro ingresso gratuito

Setor VIP Minas: R$ 60 (ingresso solidário); R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira)

SÓCIOS CATIVOS – PLATINA, OURO E PRATA

Check-in e vendas: 29/09, quarta-feira, a partir de 10h, pelo site socio.cruzeiro.com.br

Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito

Setores: Especial Ismênia, Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 40

SÓCIOS BRONZE

Check-in e vendas: 29/09, quarta-feira, a partir de 14h, pelo site socio.cruzeiro.com.br

Podem comprar até 3 (três) ingressos com descontos especiais

1º ingresso – Setores: Especial Ismênia, Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 30

2º ingresso – Setores: Especial Ismênia, Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 40

3º ingresso – Setores: Especial Ismênia, Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 40

Setor VIP Pitangui: R$ 60 (Ingresso Solidário); R$ 120 (Inteira)

NÃO-SÓCIOS (VENDA GERAL)

Vendas: 30/09, quinta-feira, às 10h, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br

Setores: Especial Ismênia, Especial Pitangui e Especial Minas: R$ 40 (ingresso solidário); R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira)

Setor VIP Pitangui: R$ 60 (Ingresso Solidário); R$ 60 (meia); R$ 120 (Inteira)

SÓCIO EFICIENTE

Check-in: 29/09 (quarta-feira)

Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito

O Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presença

Obs.: Ingresso Solidário = Doação de 1kg de alimento não perecível

Todos os torcedores deverão apresentar o ingresso virtual ou impresso para acessar o estádio. O cartão de Sócio 5 Estrelas NÃO valerá como acesso.

PROTOCOLOS

Respeitando os protocolos estipulados pela Prefeitura de Belo Horizonte, TODOS os torcedores deverão obrigatoriamente apresentar o teste negativo para Covid-19, inclusive quem já vacinou as duas doses ou a dose única da Janssen.

Em parceria com o Laboratório Integral, o Cruzeiro viabilizou mais uma vez testes de Covid-19 no valor único de R$ 25 para todos os torcedores que irão ao jogo. Quem é Sócio Diamante terá direito ao exame gratuito para ele e seu eventual convidado.

O teste precisa ser realizado dentro do intervalo máximo de 72h pré-jogo. Confira aqui os endereços das unidades do Laboratório Integral.

Outra informação bastante relevante é sobre o horário de acesso ao estádio. Os portões serão fechados IMPRETERIVELMENTE às 10h, uma hora antes do início da partida, respeitando as normas da PBH. O torcedor que não respeitar o horário, mesmo com ingresso em mãos, NÃO entrará no estádio. Faça sua parte e chegue cedo ao Independência, que terá portões abertos a partir das 8h.

A torcida deverá respeitar o distanciamento entre os assentos e fazer o uso de máscara durante toda a partida.

No ato da compra, não será necessária a marcação da cadeira.

Todos os torcedores, incluindo Sócios, devem apresentar o ingresso (impresso ou digital) e o teste de Covid (obrigatoriamente impresso) para ter acesso à Arena Independência. O cartão de Sócio 5 Estrelas NÃO valerá como acesso ao estádio.

Fonte: Hoje em Dia