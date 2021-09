Deputado Douglas Melo visita Escola Estadual Dr. Ulisses Vasconcelos em Sete Lagoas

Escola recebeu R$ 50 mil em emenda parlamentar, destinada por Douglas

Na manhã desta terça-feira (28/09), o deputado Douglas Melo esteve na Escola Estadual Dr. Ulisses Vasconcelos, acompanhado da diretora Cláudia, professores e alunos da instituição. Na oportunidade, em nome de todos a diretora agradeceu ao parlamentar pela emenda já creditada no valor de R$ 50.000,00 mil reais para aquisição de 175 novas carteiras, “Obrigado deputado Douglas Melo por atender o nosso pedido. Em nome de toda comunidade escolar eu te agradeço e tenho certeza que nas próximas demandas você estará conosco novamente” disse a diretora Cláudia Cristine Calixto Gonçalves.

“Estou trabalhando sempre em parceria com as escolas da nossa região, em busca de recursos para as melhorias necessárias. Nosso mandato realiza o maior programa de reforma e estruturação das instituições de ensino da história da nossa macrorregião. Destinei ao todo R$ 3 milhões, por meio de emendas parlamentares, voltadas à educação de toda região, o valor foi somente no ano de 2020. Digo que é um clichê, mas acredito que a educação é o único caminho para transformar nossa nação”, enfatizou o deputado.

Douglas Melo agradeceu a receptividade na Escola Estadual Dr. Ulisses Vasconcelos e reafirmou seu compromisso com a Educação: “Sou muito grato pela confiança depositada em nosso mandato, estou extremante feliz em ver nosso trabalho materializado. Quero ressaltar que a educação é minha bandeira desde da época de vereador, podem contar sempre comigo”, finalizou.

Deputado Douglas Melo e Cláudia Cristine Calixto Gonçalves (Diretora da E.E Dr. Ulisses Vasconcelos

Ascom/Dep. Douglas Melo