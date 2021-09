Anteprojeto do vereador Ivson institui programa de prevenção e conscientização do alcoolismo juvenil em Sete Lagoas

Por sua vasta experiência na área o ante-projeto tem a intenção de ser mais uma barreira aos males do álcool e um incentivador da cidadania

Nesta terça-feira, 28, foi aprovado um projeto do vereador Ivson sobre a prevenção do alcoolismo, um mal que assola muitos jovens e não traz paz para as famílias. O vereador que tem muita experiência na área como assistente social e conselheiro tutelar, participa dessa realidade de perto mesmo como vereador, onde muitas vezes se viu fazendo essa mesma função que o ante-projeto se designa.

O Programa de Prevenção e Conscientização do Alcoolismo Juvenil terá como finalidade treinar professores da rede pública municipal, do ensino médio para que atuem como agentes, visando a prevenção do alcoolismo juvenil.

O consumo de bebidas alcoólicas entre jovens/adolescentes é tão comum que muitas pessoas não imaginam que elas são drogas potentes. A relação entre álcool e câncer tem sido avaliada no Brasil, por meio de estudos de caso controle, que estabelecem a associação epidemiológica entre o consumo de álcool e cânceres de cavidade bucal e de esôfago. Além do agente causal de cirrose hepática, em interação com outros fatores de risco, como por exemplo, o vírus de hepatite B, o alcoolismo está relacionado a 4% das mortes por câncer, implicando que está, também, na gênese dos cânceres de fígado, reto e, possivelmente mama.

Desta forma, o anteprojeto visa contribuir com as famílias para que tenham um bem-estar e o poder público seja parceiro da promoção humana visando sempre o bem-comum.

