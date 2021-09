Boletim Covid: Prefeitura divulga 3ª dose para idosos a partir de 83 anos e imunodeprimidos graves

Sete Lagoas chega nesta terça-feira, 28, somando 23.377 casos de Covid, com a confirmação de 11 contaminados, oito mulheres e três homens. A Secretaria Municipal de Saúde monitora atualmente 215 pessoas e já encerrou esse atendimento a 6.989 casos de síndrome gripal inespecífica. Ao todo, 48.808 testes deram resultado negativo para Covid. A cidade segue sem óbitos confirmados por Covid desde o dia 17 de setembro, mantendo os 608 óbitos, quatro pacientes hospitalizados com resultado positivo, 57 pessoas em isolamento domiciliar e 22.708 recuperados.

Hospitalizados

Dos 17 internados hoje, 11 estão em UTI e seis em enfermaria. Entre os internados em UTI, são seis de Sete Lagoas, dois de Abaeté, e os demais de Funilândia, Paraopeba e Esmeraldas. Entre os internados, dez testaram positivo para Covid, um teve resultado negativo e seis aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são sete internações, uma delas em leito de UTI particular. No Hospital Municipal estão dez internados, todos em UTI. O Hospital da Unimed e a UPA seguem sem pacientes internados hoje. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somadas as unidades do SUS e da rede suplementar, está hoje em 31,4%. Levando em conta somente leitos do SUS, esse índice está em 50%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 2ª dose da Pfizer quem tomou a 1ª dose até o dia 30 de junho. Nesta quarta, 29, recebe a 2ª dose da Pfizer quem tomou a 1ª dose até 8 de julho, de 09h às 16h, na Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé). Documentos: documento com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, carta~o SUS ou CPF.

Mais dois grupos também se vacinam nesta quarta, de 09h às 16h: recebem a 3ª dose os idosos a partir de 80 anos de idade que já tenham completado o prazo de seis meses da última dose e os imunodeprimidos graves a partir de 50 anos de idade que receberam a última dose há mais de 28 dias. Fazem parte desse grupo as pessoas com:

– Imunodeficiência primária grave;

– Quimioterapia para câncer;

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) e uso de drogas imunossupressoras;

– HIV/Aids;

– Uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20mg/dia de Prednisona, ou equivalente, por período maior ou igual a 14 dias;

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune;

– Doenças autoinflamatórias e intestinais inflamatórias;

– Pacientes em hemodiálise;

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A dose de reforço para esses dois grupos será no Sesc – entrada pela rua Prof. Abeylard (a pé) e na Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive-thru). Documentos: documento com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30.

Cadastro da 1ª dose

A Prefeitura de Sete Lagoas abre cadastro para pessoas a partir de 18 anos que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Para que a Secretaria Municipal de Saúde possa solicitar o quantitativo de doses suficientes junto ao Ministério da Saúde, é preciso que a população que ainda não tomou nenhuma das doses faça o cadastro, informando dados pessoais como nome, CPF, data de nascimento e endereço corretos POR MEIO DO LINK: https://forms.gle/ S93ttEhbu96nxQc87

O cadastro deve ser feito até o dia 5 de outubro, próxima terça-feira. Em breve um novo cronograma para esse público será anunciado. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta segunda-feira, 27 de setembro, receberam a 1ª dose 165.451 pessoas (68,4% da população). A 2ª dose foi aplicada em 88.847 pessoas, a 3ª dose em 891 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose, 3ª dose e dose única, 39,5% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus