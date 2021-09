PepsiCo abre vagas para seu programa de estágio First Gen, incluindo Sete Lagoas

PepsiCo abre 50 vagas para seu programa de estágio First Gen, com foco em diversidade racial e de gênero

O processo seletivo será 100% virtual e com etapas gamificadas de avaliação

A PepsiCo está com inscrições abertas para seu programa de estágio, o First Gen, com vagas nas áreas de Vendas, Operações, Marketing, Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvolvimento, Finanças, Assuntos Corporativos e Jurídico, nas cidades de Itu, São Paulo, Valinhos e Sorocaba (SP); Rio de Janeiro (RJ); Curitiba e São José dos Pinhais (PR); Sete Lagoas e Contagem (MG). Os(as) candidatos(as) podem se inscrever no site da Eureca, até o dia 25 de outubro.

O programa First Gen faz parte de uma série de iniciativas da PepsiCo que buscam acelerar uma jornada para aumentar a diversidade dentro e fora da empresa. No último ciclo do programa, a PepsiCo contratou 80% de pessoas negras e 61% de mulheres. Nesse ciclo, o First Gen gostaria de contratar, idealmente, ao menos 50% de pessoas negras e 50% de mulheres , seguindo os objetivos e compromisso da companhia com a diversidade, equidade e inclusão. Para participar do processo é necessário ter graduação prevista para dezembro de 2022 a dezembro de 2023, em qualquer área de conhecimento. A PepsiCo oferece durante todo processo seletivo, que será 100% virtual, a possibilidade dos(as) candidatos(as) vivenciarem uma jornada única e gamificada, na qual aprendem ao mesmo tempo que se divertem. Ao final, haverá um encontro virtual exclusivo com muitas surpresas para os candidatos e candidatas, antes dos painéis.

Segundo Thaisa Thomaz, Diretora de Recursos Humanos PepsiCo, a companhia busca candidatos(as) com características únicas, que impulsionem a diversidade na companhia: “O First Gen tem o objetivo de promover o desenvolvimento dos novos talentos por meio do contato com a cultura da PepsiCo, onde valorizamos o indivíduo em suas especificidades e trajetória, potencializando a diversidade e a criatividade como diferenciais do nosso negócio.” afirma a executiva. Com esse foco, a empresa busca realizar o processo de forma inclusiva, sem exigência de inglês e para a grande parte das vagas, também não pede cursos específicos, já que o(a) candidato(a) pode escolher a carreira que irá pleitear. “São ações simples, mas fundamentais para alcançarmos esse resultado de mudança social e colocarmos a equidade e inclusão na prática.” complementa Thaisa.

#PepsiCoLife

A PepsiCo tem entre suas prioridades contribuir com a promoção da equidade de gênero e racial, além de fomentar a inclusão de pessoas LGBTI+, de diferentes gerações e PcDs. Entre outras iniciativas, a companhia tem a meta de atingir 50% de mulheres e 30% de pessoas negras em posições de liderança até 2025. Hoje, no Brasil, a companhia conta com 47% de mulheres (sendo que atualmente o Comitê Executivo da companhia, C-Level, no país é composto por cerca de 60% de mulheres) e 19% de pessoas negras em cargos de liderança. “Programas de entrada como os de estágio e trainee, trazem para a PepsiCo aqueles e aquelas que vão entrar na companhia para construírem suas carreiras e por isso, é tão importante buscar um quadro de funcionários(as) cada vez mais diverso, com oportunidades para todos e todas, para que a nossa liderança do futuro seja mais representativa”, comenta Thaisa. Também com esse objetivo, a companhia mantém um Programa de mentoria para Profissionais Negros e Negras, focado no desenvolvimento de carreira e na ampliação de horizontes para formar os(as) líderes do futuro. O programa conta com sessões para desenvolver competências, ampliar conhecimentos, explorar novas formas de atuação e ter suporte para as tomadas de decisões dentro das vivências na companhia.

Além disso, o incentivo à diversidade, equidade e inclusão acontece também da porta para fora, fomentando esses temas também na sociedade. A PepsiCo, por exemplo, integra o MOVER, Movimento pela Equidade Racial, formado por grandes empresas que visam gerar 10 mil novos postos de liderança para pessoas negras, além de oportunidade para 3 milhões de pessoas negras nos próximos anos. A empresa também anunciou recentemente o investimento de R$16,5 milhões nas comunidades brasileiras por meio de projetos de impacto social e ambiental pelos próximos 2 anos, beneficiado mais de dois milhões de pessoas, formando parceria com cerca de 20 organizações não-governamentais com foco em fomentar o empreendedorismo de pessoas negras e de mulheres; formação de jovens profissionais das periferias; acesso à água e combate à fome.

TORCIDA® como marca embaixadora

Este ano TORCIDA®, marca do portfólio da PepsiCo, é a embaixadora do First Gen e traz o mote: “#SuaTorcidaÉANossa porque #TodaTorcidaImporta!”. O processo seletivo ocorrerá de forma totalmente online, dinâmica e divertida em 4 etapas: a primeira trará apresentações sobre a empresa com testes gamificados, onde ocorrerá uma verdadeira imersão na cultura, valores e áreas da empresa de forma divertida. Em seguida, os(as) candidatos(as) terão a oportunidade de participar de um evento virtual para conhecerem mais sobre a PepsiCo. A terceira etapa é realizada no formato de dinâmica em grupo online, num formato diferenciado e divertido, para tornar o momento mais dinâmico. Por último, a quarta etapa são as entrevistas individuais que acontecerão no mesmo dia dos painéis. Ao longo de todo o processo seletivo os(as) candidatos(as) terão acesso a diversos conteúdos para autodesenvolvimento.

Para se inscrever: https://firstgenpepsico. eureca.me/

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 70 bilhões em receita líquida global em 2020, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas que, no Brasil, inclui PEPSI®, GATORADE®, QUAKER®, LAY’S®, DORITOS®, RUFFLES®, CHEETOS®, KERO COCO®, H2OH!®, TODDY® entre outras. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo 23 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas.

A PepsiCo é guiada pela visão de Ser a Líder Global em Alimentos e Bebidas Convenientes, ao Vencer com Propósito, o que reflete nossa motivação de ganhar sustentavelmente no mercado e incorporar propósito em todos os aspectos do negócio. Para mais informações, visite www.pepsico.com.br.

