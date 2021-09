Via 040 divulga cronograma semanal de obras e serviços

Segunda-feira (27/9/2021) a sexta-feira (1/10/2021)

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia. A seguir, a relação de intervenções nas faixas de rolamento, atividades que demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho.

No trecho do Entorno do DF e na Região Metropolitana de Belo Horizonte as obras com alteração de tráfego (estreitamento) são executadas entre 21h e 5h. Demais serviços e trechos as atividades são executadas entre 7h e 17h.

Melhoria de asfalto

Anel Rodoviário de BH (MG), km 541; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 541; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 541; Sentido: RJ > DF; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Anel Rodoviário de BH (MG), km 543; Sentido: nos dois sentidos; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Caetanópolis (MG), km 457; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Caetanópolis (MG), km 457; Sentido: RJ > DF; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 606; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 606; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Congonhas (MG), km 606; Sentido: DF > RJ; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Conselheiro Lafaiete (MG), km 629; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Conselheiro Lafaiete (MG), km 630; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Conselheiro Lafaiete (MG), km 631; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Cristalina (GO), km 123; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Cristalina (GO), km 132; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 769; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 771; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Juiz de Fora (MG), km 772; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Luziânia (GO), km 20; Sentido: RJ > DF; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Luziânia (GO), km 21; Sentido: RJ > DF; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Luziânia (GO), km 21; Sentido: RJ > DF; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 604; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 604; Sentido: DF > RJ; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Ouro Preto (MG), km 605; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Santos Dumont (MG), km 749; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 460; Sentido: DF > RJ; Local: faixa direita; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 467; Sentido: RJ > DF; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 470; Sentido: RJ > DF; Local: faixa esquerda; Alteração: estreitamento

Melhoria de segurança (defensas, muretas, telas)

Nova Lima (MG), km 549; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Nova Lima (MG), km 555; Sentido: RJ > DF; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 293; Sentido: nos dois sentidos; Local: ponte / viaduto; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 296; Sentido: nos dois sentidos; Local: ponte / viaduto; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 300; Sentido: nos dois sentidos; Local: ponte / viaduto; Alteração: estreitamento

Melhoria de sinalização (pintura de faixas)

Belo Horizonte (MG), km 532; Sentido: RJ > DF; Local: passarela; Alteração: estreitamento

Esmeraldas (MG), km 502; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Lagoa Grande (MG), km 91; Sentido: nos dois sentidos; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Lagoa Grande (MG), km 92; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Ribeirão das Neves (MG), km 506; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Ribeirão das Neves (MG), km 507; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Ribeirão das Neves (MG), km 509; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Ribeirão das Neves (MG), km 511; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Melhoria de sinalização (placas)

Anel Rodoviário de BH (MG), km 533; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Caetanópolis (MG), km 446; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Caetanópolis (MG), km 447; Sentido: DF > RJ; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Paracatu (MG), km 90; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Paraopeba (MG), km 433; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 466; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 467; Sentido: RJ > DF; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Sete Lagoas (MG), km 480; Sentido: DF > RJ; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 279; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Poda de árvore

João Pinheiro (MG), km 140; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

João Pinheiro (MG), km 150; Sentido: RJ > DF; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

João Pinheiro (MG), km 155; Sentido: RJ > DF; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

João Pinheiro (MG), km 165; Sentido: DF > RJ; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

João Pinheiro (MG), km 193; Sentido: DF > RJ; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

João Pinheiro (MG), km 223; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Lagoa Grande (MG), km 109; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Lagoa Grande (MG), km 120; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

São G. do Abaeté (MG), km 232; Sentido: DF > RJ; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

São G. do Abaeté (MG), km 239; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 264; Sentido: RJ > DF; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 291; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 305; Sentido: RJ > DF; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Três Marias (MG), km 314; Sentido: nos dois sentidos; Local: acostamento; Alteração: estreitamento

Melhoria de drenagem

Anel de BH (MG), km 537; Sentido: nos dois sentidos; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Anel de BH (MG), km 541; Sentido: DF > RJ; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Felixlândia (MG), km 356; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

Nova Lima (MG), km 544; Sentido: DF > RJ; Local: pista marginal; Alteração: estreitamento

Nova Lima (MG), km 544; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

São Gonçalo do Abaeté (MG), km 254; Sentido: RJ > DF; Local: acesso / alça / trevo; Alteração: estreitamento

A programação completa, incluindo outras atividades, pode ser acessada na página da concessionária. Condições de tráfego na via 24h pelo Twitter: @via040. Os locais são sinalizados e o motorista deve reduzir a velocidade para contribuir com a segurança do trânsito.

Assessoria de Imprensa/Via 040