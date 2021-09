No boletim desta segunda (27) Sete Lagoas segue sem novos óbitos por Covid há uma semana,

Sete Lagoas inicia a última semana de setembro somando 23.366 contaminações por Covid com a confirmação de 25 casos no fim de semana: 16 mulheres e nove homens. A cidade tem hoje 206 pessoas com alguma síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 6.953 que já tiveram o acompanhamento concluído. Desde o início da pandemia 48.770 testes deram resultado negativo. A cidade segue sem novos óbitos por complicações associadas à Covid há uma semana, mantendo 608 óbitos, três pacientes hospitalizados com resultado positivo, 56 pessoas em isolamento domiciliar e 22.699 pacientes recuperados.

Hospitalizados

Dos 13 internados hoje, oito estão em UTI e cinco em enfermaria. Entre os internados em UTI, são quatro de Sete Lagoas, dois de Abaeté, um de Funilândia e um de Paraopeba. Dos internados, sete testaram positivo, dois tiveram resultado negativo e quatro aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são cinco internações, todas em enfermaria. No Hospital Municipal estão hoje oito internados, todos em UTI. O Hospital da Unimed e a UPA seguem sem pacientes Covid internados. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, SUS e particular, se mantém hoje em 22,8%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, essa taxa também segue a mesma de sexta passada, em 40%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 2ª dose da Pfizer quem tomou a 1ª dose até o dia 28 de junho. Já nesta terça-feira, 28, recebe a 2ª dose da Pfizer quem tomou a 1ª dose até o dia 30 de junho, de 09h às 16h, na Faculdade UNA – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé) e na Casa da Cultura – Av. Getúlio Vargas, 91, Centro (a pé). Documentos: documento com foto, comprovante de 1ª dose – Pfizer, cartão SUS ou CPF. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta quinta-feira, 23 de setembro, receberam a 1ª dose 165.449 pessoas (68,4% da população). A 2ª dose foi aplicada em 82.489 pessoas, a 3ª dose em 891 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose, 3ª dose e dose única, 36,9% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato AlexandrePrefeitura de Sete Lagoas – Ascom