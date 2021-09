Secretário de Estado de Saúde garante Hospital Regional em 18 meses

Em reunião nessa manhã com o Deputado Douglas Melo, foi apresentado cronograma de retomada das obras

Nesta segunda-feira, 27, Sete Lagoas o Secretário de Saúde do Estado, Fábio Bacheretti, anunciou oficialmente o cronograma de conclusão do Hospital Regional. “Nós temos a previsão que no final de outubro o diagnóstico da obra seja entreguei. A obra sofreu vários interferes, roubos e foi perdendo grande parte do que foi instalado ali. Com o fim da sessão da transferência do terreno ao município, a área volta para o Estado e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais fará os três orçamentos para poder fazer a licitação de retomada das obras. A previsão para início das obras é no ano que vem, a nossa expectativa é que depois de 18 meses do processo licitatório o Hospital esteja em funcionamento. Olhando para frente daqui a dois anos o primeiro paciente será atendido no Hospital” disse o Secretário.

Fábio Bacheretti disse que visitou a estrutura do regional na manhã de hoje (27), o Secretário ressaltou que a obra está bem adiantada e juntamente com sua equipe eles perceberam que saindo o processo licitatório não irá demorar para ficar pronta, pois a estrutura física já está toda montada. “Mês que vem teremos novidades para saber o que de fato falta da obra e nós iremos conseguir licitar o mais rápido possível”, falou Fábio. Douglas questionou Bacheretti se o Governo do Estado irá olhar os equipamentos depois do processo licitatório, o Secretário disse que assim que a obra estiver em andamento o Governo do Estado fara a compra dos equipamentos para que não atrase em nada a abertura do Hospital.

Bacheretti foi questionado por Douglas Melo em relação a forma de manutenção do Hospital, Douglas enfatizou que falasse muito em filantropia e em parceria com instituições de ensino voltadas a saúde. “As faculdades de medicina podem concorrer para a sessão de uso, em Valadares foi uma fundação de ensino que ganhou o processo da cidade, então temos uma expectativa para uma ampla concorrência e a gente tenha um hospital 100% SUS na região. O Estado irá apoiar o início de funcionamento dos hospitais”, finalizou o Secretário.

Vale lembrar que a articulação para que o Hospital Regional de Sete Lagoas fosse incluindo na ação compensatória da Vale foi feita diretamente com o Governo do Estado e o então Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr. Otto Alexandre Levy Reis, pelo deputado Douglas Melo, a primeira reunião para articulação ocorreu em setembro de 2019, onde foi protocolizado um documento contendo a solicitação, que futuramente veio a ser autorizado pelo Governador Romeu Zema. “Quem acompanha nosso trabalho sabe que essa é uma luta nossa e uma vitória nossa, nós lutamos para para que o governo incluísse esta obra no plano das obras a serem concluídas com o recurso compensatório da Vale” disse Douglas Melo.