PM age rápido e prende suspeitos de roubo em Sete Lagoas

Na tarde da sexta-feira (24), policiais militares receberam informações de que uma loja de utilidades no bairro Bernardo Valadares havia sido assaltada por dois homens, que evadiram em uma motocicleta.

A vítima, uma mulher de 30 anos, relatou aos policiais que trabalhava na loja quando foi abordada por um homem, que portando uma arma de fogo subtraiu dela o aparelho celular e um cartão bancário. Testemunhas informaram que após sair da loja, o autor evadiu em uma motocicleta, junto com outro homem que o aguardava nas proximidades.

Após rastreamento, os policiais militares localizaram os autores no bairro Brasília e realizaram a abordagem. Com o suspeito D.H.S.S., 28 anos os militares encontraram o aparelho celular e o cartão da vítima. O segundo homem, T.S.R., 30 anos foi reconhecido pela vítima como autor do crime.

O simulacro de arma de fogo utilizado pelos autores foi localizado pelos militares na casa de T.S.R e foi apreendido.

Os autores foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. A motocicleta utilizada no assalto foi removida ao pátio credenciado.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar