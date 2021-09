Castramóvel segue para o bairro N.S. do Carmo II nesta terça e quarta-feira

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Centro de Controle das Zoonoses (CCZ) – segue o cronograma de castração de cães e gatos pelo projeto Castramóvel no bairro Carmo II. Nos últimos meses o projeto já passou pelos bairros Itapuã I e II, Alvorada e Planalto com grande retorno para o cidadão. “Todo bairro que a gente vai temos uma meta a cumprir. No Alvorada, por exemplo, fizemos 20% acima da nossa meta no mês passado. Neste mês de outubro estivemos no bairro São Francisco e, nesta última semana, estaremos no Carmo II”, comenta a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira. Os procedimentos serão realizados de maneira gratuita nos dias 28 e 29 de setembro, terça e quarta-feira, na Escola Estadual José Evangelista França, R. Alecrim, 329, no bairro Nossa Senhora do Carmo II, de 08h às 16h.

Os tutores dos animais devem comparecer ao local portando um documento de identidade e comprovante de endereço para a retirada de uma senha. É ministrada uma palestra explicativa sobre o processo, os cuidados pós cirúrgicos e medicamentos recomendados. Os animais são triados e uma rápida avaliação clínica é realizada, incluindo o teste de leishmaniose. Em seguida, são sedados e então ocorre a castração, que tem a duração de aproximadamente 15 minutos. Após a cirurgia, o animal fêmea deve sair do local com uma roupa vestida sobre o curativo para preservar os pontos. Caso o tutor não tenha, pode levar uma blusa comum que a equipe do CCZ confecciona na hora.

Já o macho deve sair com o colar Elizabetano, que o tutor deve levar de casa. A retirada dos dois pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel.

Para a coordenadora do CCZ, o resultado tem sido positivo. “A prioridade é atender a pessoas que não teriam condições de fazer esse serviço em clínicas particulares. Então, é muito gratificante levarmos esse serviço gratuito a essas comunidades”, completa Patrícia Silveira.

Próximo bairro

Segundo o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, a próxima etapa será entre os dias 5 e 27 de outubro na região dos bairros Manoa e Orozimbo Macedo. No Manoa, o Castramóvel estará na Escola Estadual Alonso Marques Ferreira entre os dias 5, 6 e 13 de outubro, também de 08h às 16h. Em novembro o Castramóvel estará nos bairros Belo Vale e Jardim dos Pequis. Em dezembro, será a vez dos bairros Santa Luzia, Recanto da Serra e Vila dos Ipês. A primeira fase do cronograma termina em janeiro de 2022, no bairro Cidade de Deus. Os locais exatos onde o Castramóvel estará serão divulgados em breve nas redes sociais oficiais da Prefeitura.