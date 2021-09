Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de América e Flamengo para o jogo deste domingo

Depois de empatar com Corinthians e São Paulo, na capital paulista, o América volta a jogar no Independência neste domingo (26), contra o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coelho não tem desfalques por suspensão e contará com dois reforços. Lucas Kal, que não enfrentou o São Paulo por força contratual, retorna ao time e deve começar jogando na vaga que foi ocupada por Alê na rodada passada.

Já o atacante Berrío retorna depois de dois jogos ausente por motivos físicos. Entretanto, ele deve começar no banco de reservas.