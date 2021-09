Em Sete Lagoas, PM e Seltrans realizam ação de encerramento da “Semana Nacional do Trãnsito”.

Neste sábado,25, acontece o encerramento da Semana Nacional do Trânsito. Em Sete Lagoas, a Polícia Militar em parceria com a Secretaria de Trânsito, Segurança e Transportes realiza Ação Cívico Social no Parque Náutico da Boa Vista.

Na ação acontece distribuição de água para os pessoas que realizam atividade física no local; pipoca, algodão doce e pintura facial para as crianças; aulão de zumba para os adultos, além da realização de uma blitz educativa com entrega de folders sobre segurança no trânsito, dicas PM e brindes.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM