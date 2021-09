Com retrospecto favorável em jogos que antecedem mata-mata, Galo encara o São Paulo

Poupar ou não poupar jogadores diante do São Paulo neste sábado (25), às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Brasileirão? A priori, pode parecer um dilema para o técnico Cuca, já que o time alvinegro sabe que na terça-feira (28) vai disputar uma vaga na decisão da Libertadores, contra o Palmeiras, no Mineirão, e não pode deixar a Série A em segundo plano. No entanto, o retrospecto recente mostra que o Galo vem obtendo êxito nas três competições que disputa, seja utilizando time misto ou titular.

Nesta temporada, o Alvinegro já participou de 11 duelos de caráter eliminatório, juntando a Liberta e a Copa do Brasil. E, além de ter se dado bem neles (a única derrota foi para o Bahia, no segundo confronto das oitavas do torneio nacional, por 2 a 1, placar que acabou classificando os mineiros), o Atlético acumula resultados expressivos no Campeonato Brasileiro nos embates que antecediam essas disputas de mata-mata.

O único revés em um jogo da Série A que precedia uma partida de Copa do Brasil ou Libertadores foi para o Fortaleza (2 a 1), antes da ida da terceira fase da competição nacional mata-mata, o triunfo sobre o Remo (2 a 0). Nos demais confrontos, houve nove vitórias (sobre Sport, duas vezes, América, Corinthians, Juventude, Palmeiras, Bahia, Athletico-PR e Fortaleza) e um empate (com o Fluminense), ou seja, aproveitamento de 84,84%.