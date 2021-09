URGENTE: ação rápida da PM prende suspeitos e recupera produtos de roubo em Sete Lagoas

Na tarde dessa sexta feira(24) , por volta das 16 horas, a Polícia Militar tomou conhecimento de um crime de roubo ocorrido a uma comerciante no Bairro Bernardo Valadares.

De posse de informações sobre características dos autores e placa da motocicleta utilizada no crime, foi desencadeada uma operação policial e durante as diligências, lograram êxito em abordar dois indivíduos suspeitos do crime.

Os suspeitos D.H.S.S, 28 anos e T.R.S 20 anos, que além de serem reconhecidos pela vítima, os objetos subtraídos na ação delituosa foram encontrados na posse dos mesmos, sendo lhes dado voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo.

O aparelho celular, cartão bancário e documentos pessoais da vítima, foram recuperados.

Os policiais localizaram a Motocicleta, além de apreender um simulacro de arma de fogo utilizados no crime.

Com Agência Local de Comunicação 25BPM