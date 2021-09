Acertado para 2022, Ademir pode ajudar o Galo na disputa com o Flamengo pelo título do Brasileiro

Um dos principais jogadores do atual elenco do América, o atacante Ademir estará de casa nova em 2022. Acertado com o Atlético, o Fumacinha está em contagem regressiva para deixar o Coelho, com quem tem contrato até o final deste ano.

Entretanto, mesmo antes de vestir a camisa alvinegra, o jogador pode ajudar o seu futuro clube na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro da atual temporada.

Isso porque, Ademir é uma das esperanças de gol do América no duelo com o Flamengo – rival direto do Galo na disputa pelo título da Série A – neste domingo (26), às 11h, no Independência, pela 22ª rodado.

Com 34 pontos, o Rubro-Negro carioca aparece na terceira colocação, a onze pontos do Atlético, mas com dois jogos a menos do que os comandados de Cuca.

O Coelho, por sua vez, vai buscar o triunfo para se manter fora da zona de rebaixamento. Com 23 pontos, o Alviverde ocupa a 16ª posição, com a mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro do Z-4, mas com saldo de gols melhor do que a equipe gaúcha (-5 a -7).

Trajetória

Atualmente com 26 anos, Ademir começou a carreira no CRB-AL, e passou por clubes do interior de São Paulo e de Minas, até se destacar com a camisa do Patrocinense.

O bom desempenho no Campeonato Mineiro de 2018 chamou a atenção do América, que o contratou para a disputa do Brasileirão daquele ano.

Após dois anos oscilando entre o time titular e o reserva, se firmou na temporada passada, sendo um dos principais nomes do Coelho na campanha histórica na Copa do Brasil, em que chegou a semifinal, e no vice-campeonato do Brasileiro da Série B.

As boas atuações despertaram o interesse de outros grandes clubes do futebol brasileiro. No início de 2021, quase se transferiu para o Palmeiras, mas a negociação não se concretizou.

Meses depois, já na parte final do seu vínculo com o América, assinou um pré-contrato com o Atlético, firmando a intenção de atuar pelo Alvinegro nas próximas temporadas.

Com a camisa do Coelho, Ademir soma 104 jogos e 21 gols.

