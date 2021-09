Prefeitura realiza mutirão de capina e limpeza nos bairros Belo Vale I e II e Jardim dos Pequis

A Prefeitura de Sete Lagoas continua realizando o mutirão de limpeza e capina no combate à leshmaniose e outras zoonoses em várias regiões da cidade. Agora é a vez dos bairros Belo Vale I, Belo Vale II e Jardim dos Pequis receberem as equipes da secretarias municipais de Saúde, de Meio Ambiente e de Educação, Codesel, Combate à Dengue, Controle do Pernilongo e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Moradores e comerciantes devem ficar atentos para o mutirão de limpeza e capina nesses bairros, que teve início nesta quinta-feira, 23, e continua também nesta sexta-feira, 24.

O mutirão se concentra em retirada de galhos, materiais orgânicos em geral, garrafas, pneus, entre outros materiais inservíveis em praças, lotes e calçadas. De acordo com a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, essa ação não existe em outros municípios e sua finalidade maior é o combate ao mosquito que transmite a leishmaniose. “Precisamos informar que esse mosquito é diferente do Aedes aegypti. Ele não se reproduz na água. Não tem como combater aplicando inseticida, larvicida, não funciona. O único jeito de combater o mosquito da leshimaniose é limpando a matéria orgânica”, explica.

É sempre importante que a população dos bairros que recebem o mutirão antecipe a ação, podando galhos de plantas e árvores de seus lotes, retirando entulhos, recolhendo o lixo e colocando em sacos plásticos no passeio em frente ao imóvel, facilitando assim o trabalho das equipes. Conforme explica a agente de endemias Andréia do Carmo, o trabalho começa antes das equipes do mutirão chegarem às casas. “A gente orienta a população a respeito do que ela pode colaborar, retirando os entulhos e colocando tudo que pode gerar doença para fora de casa. Com esse trabalho de mobilização, notamos que os moradores vêm ajudando muito, podando árvores, sendo solícitos às nossas equipes”, comenta. Nos próximos meses os mutirões ocorrerão nos bairros Santa Luzia, Recanto da Serra e Vila do Ipê (21 e 22 de outubro), Padre Teodoro I e II (25 e 26 de novembro) e Cidade de Deus (16 e 17 de dezembro).