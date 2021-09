Operação “Nero” da Polícia Civil de Sete Lagoas combate incêndios em ônibus

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou, na última terça-feira (21/9), a operação Nero, em Sete Lagoas, região Central do estado. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na residência de um adolescente, de 17 anos, apontado como suspeito do ato infracional análogo ao crime de incêndio.

As investigações tiveram início no dia 15 de setembro, após denúncias de que duas empresas de transporte, sediadas no bairro Montreal, foram vítimas da ação criminosa. A PCMG apurou que uma garrafa pet de 2 litros contendo gasolina e fósforo teriam sido utilizados para provocar os incêndios.

Na residência do adolescente, os policiais apreenderam uma camisa e uma bermuda, além de um cigarro de maconha. As roupas encontradas foram juntadas como provas de autoria dos fatos. Os mandados de busca foram autorizados pela Justiça após representação da PCMG, que também solicitou a internação do adolescente.

As investigações prosseguem.

Com Ascom/ Polícia Civil