Passando a Limpo: programa dedicado a segurança no trânsito é tema desta sexta

O Passando a Limpo desta sexta-feira será totalmente dedicado a segurança do trânsito, em função da Semana Nacional do Trânsito, celebrado em todo o Brasil e com atividades em Sete Lagoas.

Estarão presentes na atração Daniela Maia Alves, do Departamento de Educação no Trânsito de Sete Lagoas; e o palestrante de direção preventiva e instrutor Geovany Alves. Eles irão comentar sobre os cuidados que todos, condutores e pedestres, para um trânsito melhor e mais seguro.

Passando a Limpo

Apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, o programa é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300, e também pela fanpage do SeteLagoas.com.br.

Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.