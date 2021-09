PM prende em Betim suspeito de ser autor de dois homicídios em Sete Lagoas

Policiais militares da cidade de Betim receberam informação anônima de que uma família estaria traficando drogas em um apartamento no bairro Vale das Acácias, e que a mulher, moradora do apartamento, era monitorada por tornozeleira eletrônica.

Os militares deslocaram ao endereço indicado e foram atendidos pela moradora, que aparentou nervosismo ao receber os militares e tentou por diversas vezes dificultar a ação policial. No mesmo instante, a equipe de policiais que estava do lado de fora do imóvel percebeu um homem arremessando objetos pela janela do apartamento alvo da denúncia.

Os objetos foram localizados e arrecadados, sendo constatado tratar-se de uma arma de fogo pistola calibre. 40, 02 carregadores e 32 munições de mesmo calibre, uma mochila contendo 16 porções de maconha, meia barra de maconha, 02 cordões de ouro, 01 balança de precisão e um telefone celular.

A mulher, identificada como K.T.C., 30 anos e o homem, M.P.G., 31 anos, responsável por jogar os objetos pela janela, foram abordados, sendo constatado haver contra a autora um mandado de prisão em aberto. Foi apurado ainda que o autor é suspeito de ter cometido dois homicídios no mês de setembro, na cidade de Sete Lagoas

Após serem realizadas diligências no interior do imóvel, os militares encontraram mais uma mochila contendo 02 tabletes de maconha, a quantia de R$70,00 e dois aparelhos celulares, além de vasto material utilizado para embalar drogas.

Os autores foram conduzidos a Delegacia de Polícia da cidade de Betim e todo material foi apreendido.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar