América empata com o São Paulo, no Morumbi, e deixa a zona de rebaixamento

Enfim, o América deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Depois de passar nove rodadas consecutivas no Z-4, o Coelho chegou a dois empates seguidos em território paulista e que foram fundamentais para obter êxito em sua missão. Após o 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo (19), na Neo Química Arena, ficou no 0 a 0 com o São Paulo, nesta quarta-feira (22), no Morumbi, em duelo adiado da 19ª jornada da competição.

O Alviverde subiu do 18º para o 16º lugar, ultrapassando Grêmio e Juventude – embora o tricolor gaúcho tenha dois jogos a menos que os comandados de Vagner Mancini.

Com 23 pontos, o América chega a quatro partidas consecutivas de invencibilidade. Antes dos empates com Corinthians e São Paulo, o time mineiro havia superado Ceará e Athletico-PR, ambos por 2 a 0, no Independência. O Coelho igualou outra série sem perder nesta edição, quando saiu de campo com triunfos para cima de Bahia e Santos e igualdades com Juventude e Internacional, ainda no primeiro turno.

O Alviverde tenta dar um novo passo em sua luta contra a degola neste domingo (26), às 11h, diante do atual bicampeão brasileiro, o Flamengo, no Horto, pela 22ª rodada. Uma parada duríssima, mas quem sabe os mineiros não surpreendem o rubro-negro?