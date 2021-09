Luxemburgo tem quase o dobro do aproveitamento de Mozart no Cruzeiro nesta Série B

No dia 3 de agosto, Vanderlei Luxemburgo foi anunciado como treinador do Cruzeiro e iniciava sua terceira passagem pela Toca da Raposa II.

Naquela altura, o experiente comandante assumia uma equipe que ocupava a 18º colocação, com apenas 13 pontos, e acumulava nove jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B.

Até o momento, Vanderlei venceu Brusque, Náutico, Confiança e Ponte Preta, e empatou com Vitória, Sampaio Corrêa, CRB, Goiás, Operário-PR e Vasco.

Mais cedo no campeonato, sob a batuta de Mozart, os azuis haviam vencido Ponte Preta e Vasco, empatado com Goiás, Guarani, Brasil de Pelotas, Coritiba, Botafogo, Vila Nova e Londrina, e perdido para Operário-PR, CSA, Avaí e Remo.

Entretanto, apesar de deixar e se afastar da zona de rebaixamento – o Cruzeiro está a sete pontos do 17º colocado – Vanderlei não conseguiu se aproximar do G-4.

Mesmo com a série invicta, o time celeste está a 13 pontos do CRB, que neste momento fecha o grupo dos quatro primeiros que vão disputar a elite do futebol brasileiro em 2022.

Reencontro

O próximo compromisso do Cruzeiro na Série B será justamente diante de uma equipe comandada pelo técnico Mozart. Neste domingo, o time estrelado encara o CSA, às 16h, no Independência, pela 26ª rodada.

Um mês após pedir demissão da Raposa, após o empate em 2 a 2 com o Londrina, no Mineirão, no dia 30 de julho, o ex-volante aceitou a proposta para retornar ao time alagoano.

No Azulão, fez boa campanha na Série B do ano passado, levando o time da parte de baixo da tabela até a briga pelo acesso.

Neste retorno a Maceió, soma uma vitória, um empate e uma derrota.

Na tabela, o Cruzeiro ocupa a 13ª colocação com 31 pontos. Uma posição acima está o CSA, com 32 pontos.

Fonte:Hoje em Dia