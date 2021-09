Atlético e Cruzeiro iniciam nesta quinta busca por vaga na decisão do Mineiro Sub-20

Atlético e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 17h, no Sesc Venda Nova, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro Sub-20. O jogo de volta será realizado na Arena Vera Cruz, em Betim, no próximo dia 30, às 10h.

O Galinho chegou a esta fase após eliminar o Nacional de Muriaé, enquanto a Raposinha passou pelo Pouso Alegre, nas quartas de final.

A outra semifinal do Estadual da categoria vem sendo disputada por América e Serranense, O confronto de ida aconteceu nessa quarta-feira (22) e terminou em goleada alviverde, por 4 a 0, em Nova Serrana.

Expectativa

O técnico do Atlético, Marcos Valadares, prevê uma partida acirrada e confia em uma vitória alvinegra. “Expectativa de um grande jogo. Duas boas equipes que buscarão fazer um clássico de alto nível. Vamos buscar impor nossa força para merecer um bom resultado”, comentou.

O volante cruzeirense Breno Teixeira concorda, mas espera que quem se dê bem seja a Raposa. “Estamos muito confiantes para esse jogo. É uma partida de extrema importância para nós, por ser um clássico e por tudo que ele envolve. Vamos focados e fortes em busca de um resultado positivo. Clássico não se joga, se vence”, disse.

