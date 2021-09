Brasil registra mais de 36 mil casos de Covid e mortes ultrapassam 800 em 24 h

O número de pessoas infectadas desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil subiu para 21.238.567. Em 24 horas, foram registrados 36.473 novos diagnósticos positivos. Os dados são do Ministério da Saúde, divulgados nesta quarta-feira (22).

Já o total de pessoas que não resistiram à pandemia até o momento é de 592.316 pessoas. Em 24 horas, foram confirmadas pelas autoridades de saúde 876 novas mortes.

O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 foi para 20.295.538. Isso corresponde a 95,4% das pessoas infectadas no Brasil desde o início da pandemia.

Ainda há 395.713 casos em acompanhamento e outras 3.271 mortes em investigação.

Estados

No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (148.495), Rio de Janeiro (65.227), Minas Gerais (54.162), Paraná (38.624) e Rio Grande do Sul (34.661). Na parte de baixo da lista estão Acre (1.835), Amapá (1.975), Roraima (1.988), Tocantins (3.752) e Sergipe (6.006).

Vacinação

Até o início da noite de quarta, o painel de vacinação do Ministério da Saúde marcava 224,9 milhões de doses aplicadas, sendo 142,6 milhões da 1ª dose e 82,2 milhões da 2ª dose. Nas últimas 24 horas, foi aplicadas 1,3 milhão de doses.

Ainda conforme o painel de vacinação, foram distribuídas 287,9 milhões de doses, sendo entregues 265,8 milhões de doses.

Com Agência Brasil