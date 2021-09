Prefeitura realiza plantio e doação de mudas para celebrar o Dia da Árvore

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) – realiza plantio e doações de mudas em espaços públicos e escolas da cidade esta semana em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado no dia 21 de setembro, e o início da Primavera, no dia 22.

As doações e plantio ocorrem nas escolas estaduais Ruth Brandão de Azeredo, no bairro Cidade de Deus, e Bernado Valadares de Vasconcelos, no Nova Cidade, e também no Centro de Controle de Zoonozes do Município. O secretário da Semadetur, Edmundo Diniz Alves, esteve nesta quarta-feira, 22, no CCZ e participou efetivamente do ato. “Estamos aqui fazendo o plantio de 30 espécies para deixar mais bonito o local. São 20 árvores frutíferas para formar um pomar e dez árvores nativas para melhorar o sombreamento e servir de alimentação aos pássaros da região”, afirmou. Vale lembrar que, quem buscou as plantas, seguiu todos os protocolos sanitários da Covid-19, com o uso de máscara e o distanciamento social.

“Hoje nós estamos recebendo a equipe do Meio Ambiente e estamos muito felizes por isso. Temos um projeto de revitalização do CCZ e o plantio desse pomar e de várias árvores vai melhorar e muito a condição do nosso ambiente, trazendo mais sombra e frutos para os nossos pássaros. Aqui é muito rico em pássaros. Trouxemos crianças para acompanhar a ação e que elas já cresçam com essa consciência”, comentou a coordenador do CCZ, Patrícia Silveira.

Quem também esteve presente foi a bióloga Dilma Nunes. “As árvores exercem um fundamental papel para o equilíbrio ambiental, para o ecossitema, o bioma. Nós temos aqui no cerrado um bioma muito seco, então as arvores melhoram a qualidade do ambiente, pois retêm a umidade do solo, evitam ou diminuem o processo de erosão, produzem alimentos para os pássaros, são responsáveis pela liberação de oxigênio e retiram do ar o gás carbônico, melhorando consideravelmente a umidade do ar. Elas são fundamentais para o meio ambiente”, explicou.

Para mais informações sobre o plantio e doações de mudas, o cidadão pode comparecer à Semadetur, R. Irmã Flávia, 5.562, CDI, ou ligar para o (31) 3776-9343.