Intersete Telecom tem vagas de emprego disponíveis em Sete Lagoas

A empresa Intersete Telecom contrata:

Estagiário na área de auxiliar administrativo.

Atividades: apoiar o setor financeiro com a rotina administrativa. Contas a pagar, notas fiscais e demais demandas do setor.

Vaga de trabalho para almoxarifado.

Ensino médio completo. Auxiliar nos processos de compras e receber materiais (fibra ótica, materiais de instalação de rede, fios e cabos; lançar entrada de produtos e notas no sistema; entregar materiais conforme ordem de serviço; dar saída de materiais no sistema e organizar materiais no almoxarifado e serviços externos.

Vaga para instalador de fibra

Ensino Médio completo; não é necessário ter experiência com instalação predial ou internet; curso de NR10 e NR 35 atualizados, experiência em informática; disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado e em outras cidades.

Envie currículos para o e-mail trabalheconosco@intersete.com.br. Coloque o nome da vaga no assunto do e-mail