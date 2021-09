Senac de Sete Lagoas disponibiliza vaga de emprego

O Senac em Sete Lagoas recruta Profissional da Área de Vendas, exclusivamente PCD, para trabalhar na Central de Relacionamento da unidade. É desejável formação superior na área de vendas e carteira de habilitação tipo B. A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h.

Dentre as funções, o candidato também deverá ter um papel atuante na prospecção e contato com os clientes, apoio nas ações comerciais externas, recepção e atendimento ao cliente interno e externo, além de participar ativamente na construção das estratégias de prospecção e conversão de matrículas.

As inscrições podem ser feitas no site mg.senac.br/paginas/ trabalheconosco.aspx até o dia 27 de setembro.

Sobre o Senac em Sete Lagoas

A unidade oferece cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA​, além do ensino técnico com os cursos em Administração, Segurança do Trabalho e Logística. Outra opção é a modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados.

Mais informações: Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena. (31) 3779 – 6200

Serviço:

Vaga aberta no Senac em Sete Lagoas

Inscrição por meio do site do Senac mg.senac.br/paginas/ trabalheconosco.aspx

Período: até 27 de setembro

Endereço: Senac em Sete Lagoas: Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena

Informações: (31) 3779 – 6200