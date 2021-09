Parlamentares se mobilizam e fazem sessão Extraordinária para votar textos de grande relevância

Foram mais de 20 os textos que compuseram a pauta da Reunião Ordinária desta semana, na Câmara. Algumas propostas foram aprovadas, também, em Extraordinária pedida pelo líder do Executivo no Legislativo, Rodrigo Braga (PV), e aprovada pelos parlamentares. Os vereadores Janderson Avelar e Marli de Luquinha (MDB) comunicaram ao Plenário, em ofício, que se desligaram do bloco partidário “Sete Lagoas Inova”.

Os textos aprovados em Extraordinária foram os Projetos de Lei Ordinária (PLO) 424/2021 e 329/2021 do Executivo. Caio Valace (Pode) assina o PLO 238/2021 e o PLO 253/2021 tem autoria de Junior Sousa (MDB). O Projeto de Lei Complementar (PLC) 16/2021 também é do Executivo. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

Abaixo segue o que destacaram os vereadores em comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Estamos vivendo dias difíceis, então toda ação social deve ser lembrada. Vimos alguns movimentos em ajudar o próximo no fim de semana. Janderson colocou o gabinete na rua para ajudar a população, parabenizo porque toda ação faz diferença. No domingo minha equipe atuou no bairro Santa Rosa onde atuou junto a comunidade e colhemos demandas. Parabenizo a igreja universal que realizou um evento social.

Roney do Aproximar (PSL): Não sou muito de falar, mas falo quando necessário. Quero falar que a UBS Nossa Senhora das Graças será entregue no fim do mês. Parabenizar toda a equipe envolvida. Parabenizar o SAAE porque tem feito grande trabalho nesse tempo de seca. Parabenizar, parabenizo, agradecer não agradeço, porque é obrigação. Falar da queimada no Alvorada no fim de semana. Precisamos ter consciência em não fazer queimada.

Junior Sousa (MDB): A Câmara até o momento não retomou suas atividades normais, fazer a solicitação para que a Mesa faça essa avaliação para que possamos receber as pessoas no Plenário. Já falamos pela TV e rádio e nada melhor receber as pessoas no Plenário. Estão acontecendo shows e eventos e precisamos avançar nessa questão. Tenho recebido mensagens sobre a infestação de pernilongos. Pedir atenção do Executivo para fazer essa prestação de serviço porque a população está cansada.

João Evangelista (PSDB): Quero lembrar que dia 21 é o dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Dia de luta, de cobranças, de mostrar para as autoridades como as pessoas com deficiência estão em segundo plano. A acessibilidade não acompanha o desenvolvimento das cidades. Fazem área de lazer e esquecem de colocar brinquedos para deficientes. Se fazem passeios não colocam rampas ou acesso. No emprego, por meio de cota, são escolhidos os deficientes menos comprometidos. Não existe emprego para a pessoas cega, não existe emprego para cadeirante. O empresário não quer quebrar, fazer obra de acessibilidade.

Janderson Avelar (MDB): Hoje quero agradecer a recepção que eu e meus colaboradores tivemos no Bernardo Valadares com o gabinete atuante, foi muito bom estar perto de todos. As reclamações e demandas estão em encaminhamento para o Executivo. Muita alegria em ver a escolinha sendo retomada na localidade. Tivemos a presença do prefeito que elogiou o trabalho de ir até o povo. Agradecer ao Executivo porque na hora que tem de cobrar, a gente cobra, e na hora de ver o prefeito foi lá na comunidade atender.

Heloisa Frois (Cidadania): Reitero pedido que venho fazendo sobre economia de água. Continuamos vendo pessoas lavando os passeios com as mangueiras abertas. Que as pessoas pensem porque a energia elétrica é gerada pela água. Os níveis dos reservatórios estão baixos. Falar para as mulheres que no posto São João a maca ginecológica está quebrada, já fizemos o pedido para a reforma e ainda não foi atendido. Infelizmente as mulheres da região ficam comprometidas para o atendimento.

Ivson Gomes (Cidadania): Queria colocar para a população ao ver o vídeo do senhor prefeito deixando claro que o PA Belo Vale não vai fechar, que eram notícias inverídicas. O prefeito disse que não vai fechar. Caso volte atrás e fechar que coloque uma equipe de plantão à noite, de madrugada para que não afetar o atendimento. A gente sabe da diferença entre PA, que atende 24h por dia e UBS que não atende à noite toda.

Caio Valace (Pode): Ocupamos a tribuna hoje para comunicar que fizemos nossa doação da nossa correção salarial e doamos agora ao centro de assistência ao surdo de Sete Lagoas, foram R$ 474 a diferença da correção. No próximo mês a doação vai para Silva Xavier para a obra de reforma do posto de saúde de lá. Estou com o Requerimento que faz um pedido para a administração adquirir um banco de dados. Nosso trabalho consiste em aparelhar a administração pública.

Carol Canabrava (Avante): Estou em mais dia para defender nosso trabalho e falar do PA Belo Vale. Foi exibido um vídeo onde o prefeito quis confundir a população sobre o atendimento. Nossa discussão será se o serviço de pronto atendimento será retirado da população. Me estranhou um vídeo desse. Venho pedir que seja esclarecido para saber quem está falando a verdade. Que explique quais os serviços que serão retirados de lá, se vão retirar. Se o serviço será suspenso ou não.

Pr. Alcides (PP): faço uso da palavra para relatar que estamos, o mundo, extremamente preocupados com as notícias que estamos recebendo do continente europeu, do Reino Unido. Sobre a escassez alimentar, as gôndolas no Reino Unido já estão escassas. Na amplitude do comentário estão receosos que poderá vir, e não muito distante, um tempo de fome, de escassez, no continente europeu. Sabemos que somos o maior exportador de grãos, de carne e que alimentamos boa parte do mundo.

Ascom/ Câmara Municipal