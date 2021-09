PRF detém quadrilha de assaltantes, em Ribeirão das Neves (MG)

Grupo foi detido após troca de informações com a Polícia Civil e a PMMG. Carga recuperada está avaliada em aproximadamente R$ 115 mil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta quarta-feira (22/09), em Ribeirão das Neves (MG), três homens que realizaram um assalto a uma loja de celulares, em Pompéu (MG).

Eles foram detidos no km 507 da BR-040 com base em informações repassadas pela Polícia Civil e pela PMMG a respeito de um assalto ocorrido em Pompéu, bem como das características do veículo em que estavam os homens de 21, 23 e 30 anos.

Foram recuperados 51 aparelhos de celular e um tablete. Os produtos estão avaliados em aproximadamente R$115 mil. No assalto foi utilizado um simulacro de pistola. Somente um dos presos já tem ficha criminal por assalto. Os presos disseram que saíram de BH para cometer assaltos em cidades do interior.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Belo Horizonte (MG).

Fonte: www.gov.br/prf