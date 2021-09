Governo abre 90 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional; 20 são ofertadas pelo Senai de Sete Lagoas

Estão abertas as inscrições para 90 vagas em cursos de capacitação profissional nas áreas de pedreiro de alvenaria, eletricidade predial e corte e costura nas cidades de Uberaba (10 vagas), Barbacena (60 vagas) e Sete Lagoas (20 vagas).

As vagas são destinadas para pessoas maiores de 18 anos em busca de recolocação no mercado de trabalho e, preferencialmente, que estejam abaixo da linha da pobreza. Os cursos são oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As capacitações fazem parte do Projeto Recomeço, iniciativa do Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), que tem como objetivo unir quem emprega a quem precisa trabalhar.

O projeto visa conectar as vagas de emprego abertas nas empresas com o público-alvo do projeto, fragilizado especialmente pelos impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19.

A partir de parcerias firmadas também são oferecidos cursos para o ensino de um ofício e capacitações, possibilitando assim oportunidades de emprego e renda para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho.

A inscrição é feita diretamente na unidade do SENAI que está ofertando as vagas em cada município.

Uberaba – 10 vagas

Iniciação em Noções de Corte e Costura e Aperfeiçoamento em Corte e costura de roupas

Inscrições: “SENAI Uberaba CFP Fidelis Reis

Rua Praça Frei Eugênio, R. São Benedito, 85, Uberaba – MG

Mais informações: https://bityli.com/tznK3

Barbacena – 60 vagas

Iniciação em Noções em Pedreiro e Aperfeiçoamento em Pedreiro de alvenaria

Iniciação em Noções de Segurança em Eletricidade e Aperfeiçoamento em Eletricidade Predial

Inscrições: “SENAI Barbacena CFP Olavo Machado

Praça Dom Bosco, 88 – Carmo, Barbacena – MG

Mais informações: https://bityli.com/mkF5M

Sete Lagoas – 20 vagas

Iniciação em Noções de Segurança em Eletricidade e Aperfeiçoamento em Eletricidade Predial

Inscrições: “Senai Sete Lagoas Fundação Zerrenner

Av. Cornélio Viana, 992a – Nossa Sra. do Carmo II, Sete Lagoas – MG

Mais informações: https://bityli.com/gwtTM

Fonte: social.mg.gov.br