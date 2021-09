Homem suspeito de portar revólver dentro de veículo é preso pela PM em Sete Lagoas

Na tarde da terça-feira, (21) policiais militares receberam informações anônimas de que um homem estava trafegando em um veículo Vectra com uma arma de fogo.

Foi realizado o rastreamento no local informado, e no bairro Esperança o veículo foi localizado, sendo o condutor identificado como T.J.A.G., 26 anos. Durante buscas no automóvel, os militares encontraram uma bolsa contendo um revólver calibre .38, com 05 cartuchos intactos e no banco traseiro, mais 02 cartucho de mesmo calibre.

O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar