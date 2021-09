Prefeitura divulga classificação final do processo para seleção de estagiários

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 21, a classificação final e definitiva do Processo de Seleção de Estagiários para o cadastro de reserva de cargos em diversos setores da administração. A seleção foi regulamentada pelo edital 02/2021 e direcionada a estudantes de cursos de educação superior ou do ensino médio em nível de educação profissional técnica.

A participação foi restrita a alunos de instituições de ensino que tenham firmado convênio com o Município. O processo teve uma única etapa, constituída da análise do histórico escolar do candidato, mediante declaração a ser emitida pela instituição, de caráter classificatório e eliminatório, sendo apurada a pontuação mediante média aritmética simples do somatório das notas finais do último semestre das disciplinas cursadas. Foram automaticamente desclassificados os candidatos que não atingiram o mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

O resultado final traz a pontuação de cada candidato classificado e sua respectiva classificação. Foram aprovados na seleção alunos dos seguintes cursos: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social/Assistência Social, Técnico em Administração e Técnico em Edificações. Candidatos autodeclarados negros foram classificados em Pedagogia e Psicologia.

Convocação

O edital que regulamentou o processo define que “a convocação dos candidatos aprovados se dará de acordo com o número de vagas que surjam, assim como de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Município e será realizada pelo Núcleo de Estágio da Secretaria Municipal de Administração”. Qualquer convocação será realizada via e-mail ou telefone e quem não responder à notificação em até dois dias será considerado desinteressado na vaga.

Bolsa

Estagiários de nível técnico receberão bolsa de R$ 440 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 660 para 30 horas. Estagiários de nível superior terão bolsa de R$ 550 para 20 horas semanais e de R$ 770 para 30 horas.

