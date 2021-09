Semana Nacional do Trânsito: blitz educativa ofereceu acessórios de segurança a motociclistas em Sete Lagoas

Uma ação de destaque dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito foi realizada na tarde desta terça-feira, 21 de setembro, em Sete Lagoas. Uma blitz educativa promovida pela Prefeitura – por meio da Seltrans – contou com a colaboração de vários parceiros e teve como objetivo conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito.

Com uma grande circulação de motociclistas, o trecho próximo à Praça do Cat-JK, na orla da Lagoa Paulino, se tornou o cenário ideal. O prefeito Duílio de Castro, o vice Dr. Euro Andrade e o secretário adjunto de Trânsito, Wagner Oliveira, participaram efetivamente da ação conversando com motociclistas e revelando projetos da administração para o setor.

“São várias intervenções pela cidade. Estamos alargando pistas, sinalizando vias e implantando equipamentos de segurança. Esse é o nosso papel: buscar segurança para quem está no trânsito. Porém, todos devem obedecer às regras e respeitar os pedestres. O mais importante é a vida”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Quem foi abordado na blitz ganhou brindes e um importante acessório que protege quem circula pelas ruas da cidade: uma antena corta-linhas. “Esta é uma ação educativa para motivar os motociclistas a manter esta proteção contra as linhas cortantes. Agradecemos aos parceiros desta importante iniciativa”, declarou Daniela Maia, coordenadora da Educação do Trânsito da Prefeitura.

A Semana Nacional do Trânsito ocorre simultaneamente em centenas de municípios brasileiros. As ações são integradas e envolvem autoridades do setor e também as forças de segurança. “Nesta semana a Polícia Militar redobra sua atenção com a realização de blitzen durante o dia e também à noite para evitar acidentes e salvar vidas”, disse o sargento PM Renato Martins.

Quem recebeu a antena corta-linha reconheceu a importância da campanha que ofereceu 150 equipamentos protetores. “Esta semana do trânsito é muito importante no sentido de conscientizar. Além disso, estamos ganhando um acessório para proteger contra o cerol e linha chilena e, sem dúvida, ele é muito útil”, avaliou o motociclista Cláudio César Bruno. Foram parceiros da Prefeitura nesta iniciativa a Polícia Militar, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – Sest Senat, a Associação das Auto Escolas de Sete Lagoas e a empresa Motomaxx.

PROGRAMAÇÃO

Este ano, a Semana Nacional do Trânsito tem o tema “no trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, objetivando a conscientização de que todos são responsáveis por um trânsito seguro. Várias atividades ainda serão realizadas nos próximos dias. Nesta quarta-feira, 22, o personagem “Transmorte” estará no Terminal Urbano. Na quinta-feira, 23, haverá a Gincana do Trânsito no Colégio D’Angelis e, na sexta-feira, 24, o programa Passando a Limpo da Rádio Eldorado será especial sobre a campanha. O encerramento será no sábado, de 8h às 10h, com atrações para crianças e adultos na Lagoa da Boa Vista.