Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quarta-feira (22)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

OPERADOR DE CAIXA

Desejável experiência com atendimento ao público, caixa, vendedora, atendente.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Experiência comprovada na função operando empilhadeira em depósito e loja. Desejável experiência com empilhadeira elétrica.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Responsável por manter as gôndolas abastecidas e limpas, assegurando que as mercadorias estejam precificadas, organizadas e seguras. Podendo atuar nas áreas: Hortifrúti, Laticínios, Frios/ Embutidos/ Congelados/ Seca Doce/ Seca Salgada/ Bebidas/ Bazar/Depósito.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Carregamento, transporte, distribuição e o recebimento de produtos, prestar atendimento aos motoristas, cadastro de dados, verificar e emitir documentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE TRNSPORTES

Carregar e descarregar veículos, movimentando a carga no terminal da empresa.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MOTORISTA

Transporte interno de ferro gusa e afins.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: D

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO

Limpeza e lavagem de veículos e máquinas pesadas.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Manutenções preventivas e corretivas em caminhões toco, truck, pá carregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras e munck.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

AUXILIAR DE DESCARGA CARVAO

Descarga de carvão.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Fundamental

AJUDANTE DE ENTREGA

Carregamento dos produtos e descarga dos vasilhames.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ANALISTA FISCAL

Experiência na área fiscal, em escritório de contabilidade, no Simples Nacional e no Lucro Presumido, registro no CRC, conhecimento sistema ALTERDATA.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo Contabilidade ou Áreas afins

SECRETÁRIA

Atendimento ao público e ao telefone, organização da loja.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo AUXILIAR DE COMPRAS

Conduzir orçamentos, ciclo de compras, receber e analisar as solicitações de compras, coleta de preços, analise de propostas e armazenar compras.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

SONDADOR

Operador de equipamento de sondagem SPT.

Experiência: 06 meses na carteira CNH: B

PEDREIRO

Construção civil.

Experiência comprovada na carteira

ASSISTENTE DE PROJETOS

Auxiliar nos processos de desenvolvimento e execução dos projetos, atuando nos processos de compras, locações de equipamentos, planilhas de controle, orçamentos e pesquisas.

Experiência: 06 meses na função – Técnico em andamento ou Tecnólogo em andamento, conhecimento em desenho técnico.

LÍDER DE PRODUÇÃO

Acompanhar, controlar e avaliar as atividades que envolvem o processo produtivo, visando o cumprimento de procedimentos internos, normas de segurança vigentes e objetivos.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo: Engenharia de Produção, Metalurgia ou Química.

ESTÁGIO DE CONTROLADORIA

Auxilio nas conciliações, auxilio nas conciliações e apurações fiscais, auxilio na geração de relatório gerencias, auxilio nos registros fiscais e contábeis, auxilio no controle e conciliação de ativos no atendimento e geração de obrigações mensais e anuais, auxilio a demandas de fiscalização, licenças e outros cadastros. Superior em andamento

SERVENTE

Executar atividades na construção civil.

Experiência: 06 meses na função

AUXILIAR DE MECÂNICOS DE MOTOS

Colação de pneus e câmaras de ar, troca e ajuste de transmissão de motos, troca de lonas e pastilhas de freio, Revisão geral em motos, montagem e regulagem de motores, entre outras tarefas designadas da função. Imprescindível possuir CNH: A

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

AGENTE COMERCIAL

Atuar de forma direta na comercialização de produtos e serviços de uma empresa de forma interna e externa.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: AB

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO

Auxiliar nas atividades do setor de manutenção industrial, com manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Cursando técnico de mecânica a partir do 3º período.

SUPERVISOR/CHEFE DE LIMPEZA TÉCNICA

Visitar postos de trabalho, supervisionar encarregados e seus subordinados (porteiros, zeladores, auxiliares de limpeza; dentre outras funções. Disponibilidade para realizar viagens quando necessário.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO A DIESEL

Realizar atividades operacionais de descarga de carvão, dentro das especificações técnicas, normas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Experiência: 06 meses na carteira

ENLONADOR

Atuar no enlonamento de caminhões, retirando e colocando tampa e lona, e na limpeza da área de trabalho

Desejável residir próximo perimetral sentido BR-040

EMPREGADA DOMÉSTICA

Cozinhar, lavar, passar e limpar.

Experiência: 06 meses na carteira – segunda a segunda (revezamento)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Serviços domésticos em geral e cozinhar em sitio na Fazenda Velha.

Experiência: 06 meses na carteira – Horário de serviço de quarta a domingo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Opera empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando para o estoque. Mantém as empilhadeiras em boas condições mecânicas de funcionamento, solicita manutenção e abastecimento, quando necessário.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

FISCAL DE ALTO FORNO

Supervisionar a equipe de trabalho; controlar processos de produção siderúrgica e administrar metas e resultados de produção siderúrgica; elaborar documentação técnica e operacional; controlar o cumprimento de normas e procedimentos técnicos de segurança do trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira em alto forno a carvão – Local de trabalho: Itabira empresa oferece alojamento – Fundamental completo.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Manutenção elétrica em veículos.

Experiência na função – CNH A ou B

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Executar serviços de manutenção hidráulica (filtros de tirar calcário da água)

Experiência/noção com hidráulica em geral – Fundamental completo – CNH: AB (Imprescindível: A)

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Elaborar e orienta atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários. Inspeciona equipamentos e condições de trabalho, investiga e analisa causas de acidentes para eliminar riscos. Responsável por executar suas atividades cumprindo as normas de segurança e meio ambiente. Executar tarefas correlatas a função. Experiência recente na função

Experiência: 06 meses na carteira – Curso completo na área

MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Manutenção em tratores agrícolas

Experiência na função – CNH: B

CONSULTOR DE VENDAS

Venda de cartão de benefícios (área da saúde)

Experiência: 06 meses na carteira com vendas

SERRALHEIRO

Experiência em fazer com portas, portão, janelas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Executar as demandas recebidas na divisão de ti, fornecendo suporte aos alunos, professores e colaboradores nas aplicações utilizadas, bem como prestar manutenção nos equipamentos de informática da instituição e nas redes estruturadas, garantindo segurança e consistência nas informações.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Tarde/noite

VENDEDOR EXTERNO

Venda de serviços de proteção veicular

Experiência: 06 meses na carteira com vendas no geral – CNH: A ou B – Ensino Médio

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Experiência: 03 meses na carteira – revezamento de turno

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Produção de chicotes elétricos, serviços de usinagem. Necessário ter experiencia com elétrica de autos ou geral. Desejável Tec. em Elétrica ou Eletrotécnica.

Experiência: 06 meses com elétrica (geral ou de autos) – Ensino Médio Completo

TOSADOR E BANHISTA

Tosa e banho de animais domésticos

Experiência: 03 meses na função

LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Necessário experiência com caminhão

Experiência: 06 meses na função

PITNOR AUTOMOTIVO

Necessário experiência com caminhão

Experiência: 06 meses na função

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO

Remoção de cargas pesadas

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA

Executar manutenção corretiva e preventiva, executar substituição, montagem e desmontagem de motores.

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque. Disponibilidade de horário

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH:B

MOTORISTA CARRETEIRO

Experiência em transporte rodoviário de cargas

Experiência na função – CNH: E – Ensino Médio (Desejável)

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine