Preqaria Cia de Teatro apresenta “Nosso estranho amor” no próximo sábado

Espetáculo faz parte da programação do CCN Teatro Preqaria

Continuando a programação de ocupação do Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, neste sábado, 25 de setembro, às 19h, é a vez do espetáculo “Nosso estranho amor”.

Apresentado pela primeira vez em 2009, é um dos maiores sucessos do grupo e mescla a linguagem da dança e do teatro. “Nosso Estranho Amor” é uma livre adaptação do enredo da novela “Primeiro Amor” de Samuel Beckett. Os “sem teto” apresentados por Beckett foram o ponto de partida para que a companhia criasse a sua própria dramaturgia, uma fábula contemporânea sobre um dos sentimentos primordiais do homem como ser social: o amor, o absurdo que há no amor entre um homem e uma mulher.

Em uma brincadeira com as canções de Caetano Veloso executadas ao vivo pelo violão de Paulinho do Boi e o violino de Clarice Rodrigues, o texto falado pela atriz Piera Rodrigues é, em parte, retirado das letras de músicas do compositor baiano, como se a mulher encontrasse paralelo entre o homem por quem se apaixonou e os personagens das canções que tanto gosta. Todo o trabalho de criação cênica foi desenvolvido através de pesquisa do diretor Cláudio Dias, da Cia de Teatro Luna Lunera.

O espetáculo será transmitido on-line e de forma gratuita, e terá tradução em libras, com Flaviana Rodrigues.

Toda a programação de ocupação do Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que acontece desde o dia 28/08 e vai até o dia 09/10, é executada através do edital 15/2020, LAB 14.017/2020- Manutenção de Espaços de Grupo.

As apresentações acontecem no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“Nosso estranho amor” – 25 de setembro 2021 às 19h no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

