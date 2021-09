IVECO BUS 10-190: a maior potência do mercado com baixo consumo de combustível

Depois da chegada do Novo IVECO Daily Minibus, 2021 revela mais uma grande novidade da IVECO BUS: o lançamento do chassi para micro-ônibus 10-190. O modelo se destaca entre os concorrentes por seu PBT de 10,5 toneladas, o maior entre todos os chassis de micro-ônibus que, aliado à maior potência e maior torque da categoria (190 cv e 610 Nm), dão ao modelo uma excepcional versatilidade que permite uma série de implementações para micro-ônibus em aplicações urbanas, fretamento e turismo. Um pacote completo para o transporte de passageiros, que proporciona ainda baixo consumo de combustível.

Danilo Fetzner, diretor da IVECO BUS, destaca que a equipe da marca está atenta para as novas demandas nesse segmento. ‘Trabalhamos para antecipar tendências que atendam às necessidades do setor. O resultado é o nascimento do IVECO BUS 10-190”. Com capacidade para 36 passageiros, o modelo de 10 toneladas foi projetado e desenvolvido no Complexo Industrial da IVECO em Sete Lagoas (MG), onde a montadora conta com um campo de provas que permite realizar testes e simulações de diferentes tipos.

Um dos requisitos mais observados pelos operadores de transporte de passageiros para a escolha de um veículo é a economia de combustível. Pensando nisso, o 10-190 vem equipado com transmissão de seis velocidades – único no segmento com a sexta marcha – que permite melhor escalonamento e, por consequência, economia de combustível. “Nosso objetivo é proporcionar um chassi que tenha um ótimo custo total de propriedade (TCO) e que ofereça segurança e conforto para motoristas e passageiros”, afirma Roberto Pavan, gerente de Marketing da IVECO BUS.

Os 190 cv de potência do motor permitem operar com um equipamento de ar condicionado ligado sem comprometer a performance do veículo. E seu torque máximo disponível, na faixa entre 1.350 a 2.100 rpm, permite ao motorista adequar a velocidade do veículo aumentando ou reduzindo a aceleração, sem a necessidade de troca de marchas e, consequentemente, reduzindo o consumo de combustível.

O novo chassi conta com itens de série que valorizam o bem-estar a bordo e a praticidade para quem cuida ou dirige o veículo: predisposição para instalação de ar condicionado; posição do motorista desenvolvida com foco na ergonomia; painel de instrumentos de fácil leitura e interpretação; itens de inspeção diária, como nível do óleo, localizados na parte frontal para facilitar a verificação e a manutenção.

Para o diretor da IVECO BUS, o 10-190 chega com força na disputa por um segmento que deve ser beneficiado pelo retorno das atividades sociais, na medida em que a questão sanitária, por conta da pandemia de Covid-19, vai se resolvendo. Nós enxergamos dois movimentos opostos no mercado. Enquanto o transporte coletivo quase parou, o mercado de fretamento se fortaleceu. Estamos atentos a isso e o cliente pode ter a certeza de que não mediremos esforços para aumentar nossa capacidade operacional. Nosso objetivo é ampliar nossa participação de mercado de forma sustentável e duradoura”, completa Fetzner.

IVECO BUS 10-190

· Alternador de 90 amperes e baterias de 135 amperes – produto preparado para atender a demanda elétrica dos atuais micro-ônibus.

· Suspensão – dianteira e traseira – composta de molas semi-elípticas e barra estabilizadora – resistência e durabilidade.

· PBT total de 10,5 ton. – versatilidade para aplicação de carrocerias.

· Entre-eixos de 4.500 mm a 4.800 mm – distribuição de carga adequada às aplicações.

· Capacidade de carga distribuída entre dianteira (3,6 ton) e traseira (6,9 ton).

· Para suportar o peso adicional de passageiros o modelo utiliza pneus 235/75 R 17,5 e rodas 17,5 X 6,75.

· Escapamento com saída na traseira para facilitar o processo de encarroçamento.

· Freio pneumático a tambor na dianteira e na traseira.

· Capacidade do tanque de combustível – 150 litros.

· Tanque de Arla de 27 litros, o maior da categoria

Link com imagens, ficha técnica e vídeo do 10-190: https://drive.google.com/drive/folders/1dDH5f9uMrefMvuTqQi_lPUh3H3lcm469

