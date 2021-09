Sua ficha tá limpa?

Analisando friamente o que ocorre em períodos eleitorais, sejam Municipais, Estaduais ou Federais, os candidatos preocupam-se mais em apontar defeitos dos concorrentes que mostrar suas qualidades próprias.

É lamentável na política brasileira em período eleitoral, os candidatos falar “abobrinhas” para conquistar votos e depois de eleito, quem era oposição torna-se situação e vice-versa.

Fato é que pessoas capazes de representar o povo esta cada dia mais difícil, pois, político com “ficha suja” é o que mais se encontra por aí.

Quando cito político “ficha suja”, incluem-se também representantes do Poder Judiciário.

Você certamente acompanhou pela TV as manifestações pacíficas ocorridas em 7 de Setembro por todo o Brasil.

Foi um fato marcante, que nem a Rede Globo que é oposição ferrenha do Governo atual omitiu mostrar as imagens, embora com o conteúdo de matéria diferente das demais emissoras.

Tenho leitores (as) há vários anos que conhecem o meu estilo de escrever, e não uso a Conversa Afiada para influenciar.

Mas nas próximas eleições verifique se o seu candidato (a) tem “ficha limpa”, e se a folha de papel que ele te apresenta “é uma folha lisa”.

Seu voto pode mudar o Brasil!

Veja a história abaixo:

– Quando criança, por causa de meu caráter impulsivo, reagia à menor provocação.

Na maioria das vezes, depois de um desses incidentes, sentia­-me envergonhado e me esforçava por consolar a quem tinha magoado.

Um dia, meu professor me viu pedindo desculpas, depois de uma explosão de raiva, e entregou­-me uma folha de papel lisa e me disse: Amasse-­a!

Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha.

Agora, deixe­-a como estava antes, voltou a dizer-­me.

Óbvio que não pude deixá-­la como antes, por mais que eu tentasse, o papel continuava cheio de pregas.

O professor me disse, então: O coração das pessoas é como esse papel, a impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados.

Moral da história:

Antes de pedir voto responda:

Sua ficha tá limpa?

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com