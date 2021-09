Urgente: Suspeito de feminicídio em Funilândia se apresenta a Polícia Civil

O suspeito do feminicídio ocorrido em Funilândia na última quarta-feira (15), se apresentou agora a tarde a Polícia Civil.

O homem de 42 anos é suspeito de matar a companheira a golpes de faca.

A Delegada Fernanda Mara, responsável pelo inquérito Polícia, já havia pedido a prisão do mesmo e após os procedimentos o homem foi encaminhados ao Sistema Prisional.

O inquérito ainda está andamento e a Polícia Civil, segue com as investigações.

Ascom/ Polícia Civil

O crime

Na data de 15 de agosto de 2021, por volta das 11h38, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Condomínio Vale do Sol, onde haveria ocorrido um crime de homicídio.

Ao chegar no local , os militares ja depararam com o corpo da vítima M. R. B De 52 anos , com diversas perfurações e já sem vida.

Conforme informações do caseiro do condomínio, por volta das 10h40 minutos , quando o autor do crime P.R.T de 42 anos chegou ao local com sua genitora , presenciou uma briga entre a vítima e a mãe de seu companheiro , que o mesmo interviu na briga , contendo as partes.

Que após separar a briga , ouviu uma gritaria na casa e viu o autor evadindo da casa em alta velocidade em seu veículo, e a genitora do autor gritando que ele havia matado a M.R.B.

A sogra da vítima informou, que o filho esteve no local para retirada dos pertences e ocorreu toda a confusão entre as partes vindo o filho a desferir diversas facadas na companheira .

Com Agência Local de Comunicação da PM